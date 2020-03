Bắt đầu từ Việt Nam, nhiều bài hát về covid-19 tại Đông Nam Á ra đời

Dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới. Một số nước Đông Nam Á đã sử dụng các bài hát để truyền tải các phòng ngừa sự lây lan của Covid-19, chẳng hạn như bằng cách rửa tay. Đây được cho là một cách truyền bá thông điệp sức khỏe hiệu quả và giúp giảm bớt những căng thẳng do dịch bệnh gây ra

Việt Nam

Đi đầu là bài hát "Ghen Cô Vy" của Việt Nam, ược phát hành vào ngày 23 tháng 2 năm 2020 trên mạng video trực tuyến youtube do hai ca sĩ trẻ Min và Erik hát lại từ ca khúc hit Ghen (2017), phối hợp cùng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường Việt Nam (Bộ y tế). Bài hát hướng dẫn vệ sinh đúng cách để phòng chống Covid-19, dịch bệnh do virus Sars-cov2 gây nên. Bài hát này trở nên nổi tiếng trên thế giới khi được John Oliver khen ngợi trong chương trình Last Week Tongiht with John Oliver của đài HBO ngày 1/3/2020. Bài hát sau đó kết hợp cùng "Vũ điệu rửa tay" do Quang Đăng nhảy đã trở thành hiện tượng lan truyền nhanh và được nhiều nơi trên thế giới xem là giai điệu ấn tượng cho chiến dịch chống lại dịch bệnh này.

Đài truyền hình SBS Hàn Quốc nhận xét "Thông điệp nâng cao sức khỏe cộng đồng về virus corona của Việt Nam đã lan truyền theo hướng tích cực". Còn tại Pháp, trong chương trình tối ngày 4 tháng 3, đài BFMTV đã giới thiệu ca khúc cùng sơ lược về sự phát triển của V-pop. Với những số liệu thống kê về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam, họ kết luận "Có lẽ V-pop đã giải cứu thành công Việt Nam khỏi dịch bệnh".

Các trang báo mạng của Indonesia cũng đăng tải lại video bài hát này cùng với sự ca ngợi về tính sáng tạo và thông điệp mà Việt Nam muốn truyền tải "Việt Nam quyết thắng bệnh dịch".

Indonesia

Ở Indonesia, bài hát có tựa đề 'Virus Corona" được trình diễn bởi ban nhạc 'Gafarock'. Bài hát kêu gọi người nghe "luôn luôn cảnh giác và cầu nguyện". Bài hát được thể hiện bằng bốn thứ tiếng là tiếng Indonesia, tiếng dân tộc Sundan, tiếng Java Ngapak và tiếng Java và tiếng Indonesia. Âm nhạc có sự kết hợp của các nhạc cụ âm nhạc truyền thống Indonesia. Trên kênh youtube của ban nhạc đã có hơn 3 triệu luợt xem.



Philippines

Tại Philippines, Bộ y tế đã thực hiện một video Tik Tok về các biện pháp chống lại Covid-19, với thông điệp "dừng lại, đừng chạm vào mặt bạn" và "tuân theo các quy tắc khi bạn ho".

Thái Lan

Ở Thái Lan, cũng có những video YouTube có sự góp mặt của ban nhạc BTS, nhưng không phải là ban nhạc K-pop nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, mà là BTS là viết tắt của Bangkok Train Service (Dịch vụ tàu điện Băng Cốc). Cơ quan dịch vụ công cộng này đã phát hành một bài hát mô tả các nhân viên đang làm sạch tay vịn trên tàu hỏa và những nơi khác.

Công ty truyền thông Mediacorp của Singapore cũng ra mắt bài hát có tên "The Light" để tập hợp người Singapore và cổ vũ những người ở tuyến đầu trong trận chiến đấu với dịch Covid-19 và động viên tất cả mọi người cùng mạnh mẽ chống lại bệnh dịch.



Bài hát được viết bởi nhà vô địch SPOP Jarrell Huang, nghệ sĩ JJA và nghệ sĩ JJ Neo với sự tham gia thể hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng của Singapore./.