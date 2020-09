BLACKPINK “Kill this love” cán mốc 1 tỷ lượt xem trên Youtube

Ngày 2/9, MV "Kill this love" của nhóm nhạc BLACKPINK đã chính thức cán mốc 1 tỷ lượt xem trên Youtube. Thành tích này đạt được sau 1 năm 4 tháng kể từ khi phát hành MV vào ngày 4/4 năm ngoái.

Trước đó, nhóm đạt đến con số 1 tỷ lượt xem với MV "DDu-Du DDu-Du". Thành tích vượt trội này đã đưa BLACKPINK trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên sở hữu 2 MV 1 tỷ lượt xem. Hiện tại, K-pop chỉ có 5 MV đạt được cột mốc này. Góp mặt trong danh sách này là BTS với MV "DNA" và PSY với MV "Gangnam style" và "Gentleman".