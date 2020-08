BTS “Dynamite” cán mốc 200 triệu views, xô đổ kỷ lục của BLACKPINK

Vào đêm 25/8, MV "Dynamite" của BTS chính thức cán mốc 200 triệu lượt xem trên Youtube sau 4 ngày 12 tiếng phát hành. Với thành tích này, "Dynamite" trở thành MV cán mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất mọi thời đại. Cùng với đó, MV mới của BTS cũng "bỏ túi" 15 triệu lượt thích trong thời gian kỉ lục là 4 ngày 13 tiếng.

BTS đã xô đổ kỷ lục của BLACKPINK "How you like that".

Trước đó, kỷ lục này được xác lập bởi nhóm nhạc nữ BLACKPINK với MV "How you like that". Sản phẩm âm nhạc của 4 cô gái nhà YG mất 7 ngày để cán mốc 200 triệu lượt xem trên Youtube.

Là hai nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc, với tầm ảnh hưởng quốc tế ngang nhau nên khi mỗi lần phát hành sản phẩm âm nhạc, BTS và BLACKPINK đều lập nên nhiều thành tích ấn tượng, thậm chí còn dễ dàng lập hàng loạt kỷ lục Guinness.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ ET, khi được hỏi về thành tích của nhóm cũng như về sự kết hợp giữa Lady Gaga và BLACKPINK, BTS đã trả lời khéo léo để không gây ra những ồn ào, mâu thuẫn trong cộng đồng người hâm mộ hai bên.

BTS được khen ngợi khi trả lời khéo léo về BLACKPINK và Lady Gaga.

Suga chia sẻ: "Vài năm về trước, việc kết hợp giữa một nghệ sĩ Hàn với một nghệ sĩ Mỹ rất hiếm khi xảy ra. Thật tốt khi hiện nay công chúng đã có thể thấy nhiều cú bắt tay như vậy. Tôi nghĩ thực sự tuyệt vời khi chúng ta hòa lại thành một thông qua âm nhạc".

BTS đã tạo lập hàng loạt thành tích ấn tượng với ca khúc "Dynamite". Tuy nhiên vào ngày 28/8, sản phẩm âm nhạc mới nhất của BLACKPINK sẽ chính thức được phát hành, tạo nên một cuộc đối đầu được nhiều người mong chờ./.