BTS và những ca khúc đình đám được chọn làm nhạc nền phim

“Even if I die it’s you” trong phim "Hwarang": được thực hiện bởi V và Jin và là một trong những bản nhạc nền chính thức của bộ phim "Hwarang". Bài hát này được phát trong một cảnh hài hước, khi nam chính trong phim thực hiện một điệu nhảy ngẫu hứng. "Fake love" trong phim "Life on Mars": Ca khúc này của BTS được phát trong lúc nam chính đang trong tình trạng say xỉn. “Boy in Luv” trong phim "Goblin": Trong một phân cảnh của "Goblin", thư ký Kim đưa cho Duk-Hwa danh sách “những món quà mà phụ nữ trẻ thích”. Khi đó, Duk-Hwa đã hỏi BTS đang làm gì, thư ký Kim đã miêu tả bằng cách nhảy một đoạn vui nhộn trên nền bài hát “Boy in Luv”. "Fire" trong phim "Fight my way": "Fire”là ca khúc được nhiều bộ phim của đài SBS sử dụng, trong đó có bộ phim "Fight my way". Nhân vật của Park Seo Joon thủ vai có cá tình mạnh mẽ, nhiều năng lượng. Nội dung của"Fire" là sự lựa chọn hoàn hảo cho bộ phim này đó là nói về nghị lực của những bạn trẻ, sẵn sàng chiến đấu để thành công, giống như những gì BTS đã làm. “Save me” trong phim "Tunnel": Trong phim, nhân vật của Yoon Hyun Min thủ vai đang say sưa nghe ca khúc "Save me" trong khi duyệt tài liệu. “Boy in Luv” trong phim "School 2017": Trong phim, có một cảnh Kim Jung Hyun thực hiện một điệu nhảy trên nền bài hát “Boy in Luv” và nhận được nhiều lời khen ngợi. Bài hát lãng mạn tuổi teen của BTS rất phù hợp với bộ phim này. “Run” trong phim "Imaginary Cat": Ca khúc "Run" được phát lên khi những chàng trai trong phim đang thưởng thức mì ramen trong một cửa hàng tiện lợi. “Lost” trong phim "The Shining Eun Soo": Rất nhiều bài hit của BTS trở thành nền nhạc của những bài tập thể thao, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi "Lost" được phát trong một phân cảnh tại phòng tập của bộ phim "The Shining Eun Soo". “Dope” trong phim "Second 20s": Trong phim, Choi Ji Woo đóng vai một người phụ nữ 38 tuổi mơ ước trở thành một vũ công khi cô còn trẻ. Cô chứng minh rằng năng lực của mình khi tự tin nhảy trên sân khấu với nền nhạc ca khúc "Dope". “Blood, Sweat, & Tears” trong phim "Weightlifting fairy Kim Bok Joo": Ca khúc này của BTS được phát làm nhạc nền trong tập 3 của bộ phim "Weightlifting fairy Kim Bok Joo"./.

