“Ghen cô Vy” gây bão quốc tế với nhiều phiên bản chuyển ngữ

"Ghen cô Vy" (tên tiếng Anh: Washing hand song) là ca khúc cổ động phòng chống Covid-19 do Bộ Y tế Việt Nam đặt hàng ekip nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Min và Erik thực hiện.

Được viết lời mới dựa trên giai điệu bản hit "Ghen", ca khúc "Ghen cô Vy" đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ phần âm nhạc dễ nhớ, ý nghĩa tuyên truyền tích cực ngay tại thời điểm nhạy cảm khi dịch Covid-19 đang bùng nổ khó lường.

Từ show truyền hình ăn khách "Last Week Tonight With John Oliver" của Mỹ, đến BFMTV - kênh truyền hình số 1 nước Pháp, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) rồi Tạp chí Âm nhạc Billboard... tất cả đều đưa tin về ca khúc "Ghen Cô Vy" cùng vũ điệu rửa tay trên nền nhạc bài hát do Quang Đăng thực hiện. Cũng có rất nhiều phiên bản chuyển ngữ của bài hát đã xuất hiện.

Tiếng Anh

Ban nhạc Indie-folk của Mỹ là The Good Moring Nags thể hiện bài hát bằng tiếng Anh theo phong cách dân ca Mỹ. Phần lời được chỉnh sửa một số chỗ để phù hợp với tình hình ở Mỹ.

Nam ca sĩ người Đài Loan, Jason Chen (Trần Dĩ Đồng) cũng thể hiện bản tiếng Anh của "Ghen Cô Vy". Vẫn giữ nguyên phần giai điệu, Jason Chen đã chỉnh sửa, bổ sung nội dung khi nhắc thêm về việc SAR-CoV-2 là virus như thế nào và hiện nay vẫn chưa có vaccine phòng chữa bệnh.

Phần Lan

"Ghen cô Vy" lan đến xứ Bắc Âu. Ban nhạc Kalevauva.fi Kotona Ensemble đã chuyển thể bài hát sang tiếng Phần Lan.

Tiếng Trung Quốc

Priscilla Abby và Chu Hạo Nhân thực hiện phiên bản tiếng Trung Quốc. MV được quay khá công phu với màn nhảy theo "Vũ điệu rửa tay".

Tiếng Thái Lan

Tiếng Nhật Bản