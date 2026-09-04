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Giải thưởng K-pop Golden Disc Awards lần thứ 41 sẽ diễn ra tại Hà Nội tháng 1/2027

Thứ Sáu, 14:27, 04/09/2026
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VOV.VN - Lễ trao giải âm nhạc pop lâu đời nhất Hàn Quốc Golden Disc Awards lần thứ 41 (Giải Đĩa vàng lần thứ 41) sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) ở Hà Nội, trên một sân khấu ngoài trời trong hai ngày 9 và 10/1/2027.

Lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 41 sắp tới, giải thưởng âm nhạc pop lâu đời nhất của Hàn Quốc, dự kiến ​​sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 10/1/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) ở Hà Nội.

Buổi lễ sắp tới sẽ là sự kiện K-pop quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại địa điểm này. Theo đơn vị tổ chức, chương trình sẽ diễn ra trên một sân khấu ngoài trời đặc biệt. Trung tâm Triển lãm Việt Nam trước đây đã từng tổ chức các buổi hòa nhạc quy mô lớn như V Concert với khoảng 25.000 người tham dự và 8Wonder Concert với sức chứa lên đến 50.000 người.

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Nhóm nhạc K-pop nam Stray Kids tạo dáng chụp ảnh thảm đỏ tại lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 40 diễn ra tại Taipei Dome, Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: HLL Joongang

Điều này giúp Hà Nội trở thành điểm đến thứ 8 ngoài Hàn Quốc đăng cai lễ trao giải và là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam. Trong hành trình quốc tế, lễ trao giải Golden Disc Awards đã ghé thăm nhiều thành phố lớn ở châu Á, bao gồm Osaka (Nhật Bản), Kuala Lumpur (Malaysia), Bắc Kinh (Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan), Jakarta (Indonesia), Fukuoka (Nhật Bản) và lần gần đây nhất là Lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 40 tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).

Thông tin về việc lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 41 chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức lần đầu tiên được tiết lộ vào tháng 7 và nhanh chóng thu hút sự chú ý đáng kể từ cộng đồng người hâm mộ K-pop Việt Nam và thế giới. Giờ đây, với ngày và địa điểm chính thức đã được xác nhận, sự quan tâm đến Golden Disc Awards lần thứ 41 ​​sẽ tiếp tục tăng cao trong những tháng tới.

Trong khi các sự kiện trước đây chủ yếu có sự góp mặt của các nghệ sĩ Việt Nam, lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 41 sẽ đánh dấu sự kiện quy mô lớn đầu tiên tại địa điểm này có sự tham gia của các nghệ sĩ K-pop.

giai thuong k-pop golden disc awards lan thu 41 se dien ra tai ha noi thang 1 2027 hinh anh 2
Nhóm nhạc K-pop nam Enhypen tạo dáng chụp ảnh trong buổi họp báo ra mắt EP thứ tám "The Sin: Bliss". Ảnh: BELIFT

Mỗi năm, Golden Disc Awards lại trở thành cơ hội để các nghệ sĩ K-pop nổi tiếng gặp gỡ người hâm mộ quốc tế, đồng thời mang đến một loạt các sân khấu được dàn dựng đặc biệt cho lễ trao giải. Và lần này, Hà Nội chính thức trở thành điểm đến tiếp theo.

Giải thưởng Golden Disc Awards nổi tiếng với dàn nghệ sĩ hùng hậu, nhiều sân khấu đặc biệt và các màn trình diễn độc quyền. Tại lễ trao giải lần thứ 40, tổng cộng 18 nghệ sĩ và nhóm nhạc K-pop đã tham gia, bao gồm những tên tuổi nổi bật như LE SSERAFIM, Stray Kids, IVE, NCT WISH, ENHYPEN, ALLDAY PROJECT, Jennie và CORTIS.

Do đó, ngay khi Hà Nội được chọn là thành phố đăng cai tổ chức lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 41, câu hỏi “Những nghệ sĩ, nhóm nhạc K-pop nào sẽ đến Việt Nam trong tháng 1/2027?” trở thành chủ đề được cộng đồng người hâm mộ K-pop đặc biệt quan tâm. Không chỉ người hâm mộ tại Việt nam, mà tất cả người hâm mộ K-pop trên toàn thế giới đều đang trông đợi bản danh sách này.

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BiiiG và bước chuyển mình sau 2 thập kỷ của biểu tượng K-pop BIGBANG

VOV.VN - Sau 20 năm kể từ ngày ra mắt lần đầu, BIGBANG đang bước vào một giai đoạn mới với đội hình 3 thành viên gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung. Sự thay đổi về nhân sự không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm mà còn đặt ra cho các thành viên, đặc biệt là G-Dragon, bài toán tìm kiếm màu sắc âm nhạc mới.

Thư Vũ/VOV.VN
Korea JoongAng Daily
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