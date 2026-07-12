Giới chuyên môn dành “cơn mưa” lời khen sau đêm công diễn “Đất nước Thiên Hùng Ca”

“Đất nước Thiên Hùng Ca” khép lại bằng những tràng pháo tay không ngớt và “cơn mưa” lời khen từ giới chuyên môn.

Tinh thần Việt Nam chạm tới trái tim người xem

Dù Hà Nội đổ mưa lớn tối 10/7, gần 1.000 khán giả cùng nhiều nhà sử học, chuyên gia kinh tế, văn hóa, nghệ sĩ, cựu chiến binh và khách quốc tế vẫn có mặt từ rất sớm tại Vinpearl Theatre Ocean City để tham dự đêm công diễn đầu tiên của “kỳ quan sân khấu” do Vingroup đầu tư.

Sáu chương của chương trình mở ra những lát cắt tiêu biểu trong dòng chảy hơn 4.000 năm lịch sử. Từ màn múa đôi trên không của Lạc Long Quân - Âu Cơ, không gian rực rỡ của nền văn minh lúa nước, hào khí Đông A sôi sục trên sông Bạch Đằng đến những năm tháng đấu tranh vì độc lập và hình ảnh một Việt Nam hòa bình hôm nay, mỗi lần sân khấu chuyển lớp là một lần khán phòng vang lên những tiếng trầm trồ và những tràng pháo tay không ngớt.

Những đại cảnh hoành tráng, đậm chất Việt nối tiếp nhau liên tục đẩy cảm xúc của khán phòng lên cao trào trước khi lắng lại ở những phân đoạn giàu chất thơ và chiều sâu lịch sử.

Khi chương trình khép lại bằng hình ảnh lá cờ Tổ quốc khổng lồ dần phủ kín sân khấu, cả khán phòng gần như lặng đi vì xúc động trước khi vỡ òa trong cảm xúc tự hào.

Cựu chiến binh Nguyễn Thị Nến xúc động cho biết, nhiều phân đoạn đã gợi lại cho bà những ký ức không thể nào quên của một thời tuổi trẻ. Bà tin rằng, cách kể bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại sẽ giúp thế hệ trẻ hôm nay cảm nhận lịch sử và giá trị của hòa bình gần gũi, trực quan hơn.

Ở góc nhìn của một nhà sử học, GS.TS. Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam - đánh giá sức hấp dẫn của “Đất Nước Thiên Hùng Ca” trước hết đến từ cách tiếp cận lịch sử giàu cảm xúc. Theo ông, chương trình không kể lại lịch sử theo trình tự sự kiện, mà lấy lịch sử làm cảm hứng, để người xem cảm nhận được những giá trị còn sống mãi với hôm nay.

“Lịch sử và văn hóa là một nguồn cảm hứng, một tài nguyên vô giá để phục vụ cho cuộc sống hôm nay và tương lai. Từ lâu, tôi luôn có một ước nguyện rằng lịch sử, văn hóa phải trở thành những sản phẩm đặc sắc. Hôm nay, tôi thấy thỏa mãn với show diễn này”, GS Vũ Minh Giang chia sẻ.

Cùng quan điểm, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, chương trình đã mang đến “những cảm xúc lịch sử thông qua các ký ức lịch sử”, vừa tạo nên giá trị giải trí, nhưng đồng thời cũng “làm trong sáng hơn, làm đầy đặn hơn tâm hồn của người xem”.

Tài sản quốc gia, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước

“Đất Nước Thiên Hùng Ca” chọn cách tôn vinh lịch sử, văn hóa Việt bằng ngôn ngữ của sân khấu hiện đại. Đặc biệt, tinh thần Việt Nam hiện diện xuyên suốt từ trong thiết kế mỹ thuật, phục trang, đạo cụ đến cách dàn dựng các đại cảnh. Những chất liệu văn hóa Việt được chuyển hóa bằng tư duy tạo hình đương đại, tạo nên những không gian giàu tính biểu đạt và cảm xúc.

TS.KTS Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam - nhận xét ngôn ngữ thiết kế của “Đất Nước Thiên Hùng Ca” là một cách tiếp cận rất đáng ghi nhận.

“Sự kết hợp giữa kiến tạo không gian, mỹ thuật sân khấu, ánh sáng và công nghệ đã tạo nên một tổng thể thống nhất, vừa tôn vinh phần trình diễn của nghệ sĩ, vừa mang đến trải nghiệm thị giác giàu cảm xúc cho khán giả”, vị chuyên gia nhìn nhận.

Nếu thiết kế mỹ thuật tạo nên sự kỳ vĩ của không gian thì âm nhạc chính là mạch cảm xúc xuyên suốt. Nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng đánh giá, sự kết hợp giữa chất liệu sử thi và truyền thống thực sự đã tạo ra một không gian rất Việt Nam, đầy hào hùng và cảm xúc. Mỗi chương mang một màu sắc riêng, kết hợp giữa sử thi, giao hưởng, âm nhạc điện ảnh với chất liệu dân gian và nhạc cụ truyền thống, tạo nên một tổng thể vừa hiện đại vừa đậm bản sắc. “Âm nhạc phải mang đến tinh thần và cảm xúc cho từng phân cảnh, và ‘Đất Nước Thiên Hùng Ca’ đã làm được điều đó”, nhà sản xuất âm nhạc nhận xét.

Để hiện thực hóa những lớp ngôn ngữ ấy, ê-kíp lựa chọn mô hình Immersive Theatre (sân khấu nhập vai) với hệ thống sân khấu cơ khí và 12 công nghệ trình diễn hiện đại trong không gian chuyên biệt của Vinpearl Theatre Ocean City.

Nhà báo Phạm Trung Tuyến bày tỏ ấn tượng khi ngồi trong khán phòng gần 1.500 chỗ, nhìn sân khấu liên tục tự biến hình, lúc là biển, lúc là núi, lúc nước dâng lên rồi chìm xuống. Sân khấu nước, LED panorama, zipline, khói lửa… - tất cả được lập trình chi tiết như một “cỗ máy cảm xúc” gây choáng ngợp cho người xem.

Đằng sau những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu là hơn 10.000 giờ tập luyện, thử nghiệm và hiệu chỉnh. Gần 100 nghệ sĩ cùng đội ngũ sáng tạo, kỹ thuật đã phối hợp hàng trăm chuyển động của diễn viên, sân khấu, âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng để mọi phân cảnh đạt độ chính xác gần như tuyệt đối.

“Khi xem một chương trình như thế này, tôi càng thêm yêu và trân trọng nghề. Tôi hiểu để có được một đêm diễn hoành tráng như hôm nay, các đồng nghiệp của tôi đã phải bỏ ra biết bao công sức, mồ hôi, nước mắt”, NSƯT Quang Thắng chia sẻ.

Ở góc độ kinh tế, TS Võ Trí Thành - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - cho rằng, một sản phẩm văn hóa hoàn toàn có thể trở thành tài sản quốc gia, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và tạo ra giá trị kinh tế bền vững.

“Việt Nam cần nhiều hơn những chương trình như ‘Đất nước Thiên Hùng Ca’. Mỗi chương trình không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật, mà còn là một tài sản văn hóa, góp thêm một mảnh ghép để từng bước định vị hình ảnh quốc gia và nâng cao sức mạnh mềm của Việt Nam trên trường quốc tế”, vị chuyên gia nhận định.

Đêm công diễn đầu tiên khép lại, nhưng hành trình của “Đất Nước Thiên Hùng Ca” mới chỉ bắt đầu. Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ của thời đại, chương trình không dừng lại ở một buổi biểu diễn, mà còn mở ra kỳ vọng về những sản phẩm công nghiệp văn hóa mang bản sắc Việt, đủ sức chạm tới công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.