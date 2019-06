Giọng hát Việt: Tuấn Hưng tức giận rời khỏi “ghế” vì thua Thanh Hà

Tập 10 The Voice - Giọng hát Việt lên sóng truyền hình tối 16/6. Đây là đêm thi tiếp theo của vòng Đo ván với những màn thách đấu đến từ 3 HLV Tuấn Ngọc, Tuấn Hưng và Thanh Hà.

Gây ấn tượng nhất đêm thi chính là cặp sinh đôi Hồng Hòa - Hồng Hiếu và Đức Trường.

Hồng Hòa - Hồng Hiếu

Hồng Hòa - Hồng Hiếu team Tuấn Hưng thể hiện ca khúc "Live for this moment". Từng gây ấn tượng bởi sự hòa hợp trong giọng hát và bè phối, cả hai tạo nên một màn trình diễn hoàn hảo từ phần nghe đến phần nhìn. Phong cách trình diễn chuyên nghiệp tự tin và khả năng khuấy đảo sân khấu đã tạo nên một màn trình diễn bùng nổ. Bên cạnh đó, giọng hát khỏe, dày và cảm xúc tiếp tục in đậm dấu ấn trong lòng người xem, HLV Tuấn Hưng cũng thở phào nhẹ nhõm sau phần trình diễn của học trò.

Đức Trường - team Thanh Hà thể hiện ca khúc "Một phút", bản hit từng được đông đảo khán giả trẻ yêu mến của nhạc sĩ Nam Trương. Sở hữu giọng hát truyền cảm và cách xử lý tinh tế, học trò Thanh Hà đã làm mới hoàn toàn ca khúc này khiến người nghe cảm thấy vô cùng thú vị. Bên cạnh đó, Đức Trường cũng thể hiện bản lĩnh, trưởng thành hơn khi đứng trên sân khấu.

Đức Trường

HLV Tuấn Ngọc chia sẻ, Đức Trường lúc vào đầu bài hát có phần hơi run, hai cô gái team Tuấn Hưng thì hát rất tốt. HLV Hồ Hoài Anh cho rằng hai cô gái sinh đôi hát thừa năng lượng nên cần tiết chế, giọng hát rất tốt nhưng hát năng lượng quá khán giả sẽ bị mệt. Đức Trường là thí sinh nhiều view nên áp lực hơn các thí sinh còn lại, ngày hôm nay chàng trai giữ đúng phong độ nhưng anh hy vọng thấy được sự tiến bộ hơn nữa.

HLV Tuấn Hưng cho rằng Đức Trường không làm chủ khúc đầu, nhưng phần sau lại rất cảm xúc và cần tiếp thu ý kiến của anh Hồ Hoài Anh triệt để. Riêng Hòa - Hiếu anh cho biết, trong lúc tập luyện làm cả hai thí sinh hát làm đổ cả cặp loa lớn và đè vào vợ của anh khiến khán giả bật cười và hai thí sinh cần thời gian để làm chủ trên sân khấu.

Kết quả, Đức Trường có 69,23% bình chọn từ khán giả, Hồng Hòa - Hồng Hiếu có 30,77% bình chọn từ khán giả, và Đức Trường team Thanh Hà sẽ là thí sinh được đi tiếp. Với kết quả này, khiến HLV Tuấn Hưng tức giận và rời khỏi ghế HLV, sau đó anh quay lại và ôm học trò của mình.

Mở màn vòng Đo ván là màn thách đấu của HLV Tuấn Ngọc cùng Tuấn Hưng. HLV Tuấn Ngọc đã lựa chọn học trò Đức Thịnh ra sân khấu và sau khi bốc thăm nam thí sinh đấu cùng Hoài Nam team Tuấn Hưng.

Đức Thịnh và Hoài Nam

Hoàng Đức Thịnh - team Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc "Xin còn gọi tên nhau", một nhạc phẩm nổi tiếng gắn liền với nhiều thế hệ và từng được Tuấn Ngọc thể hiện rất thành công. Tuy nhiên, bằng giọng hát của tuổi trẻ, cách xử lý mới mẻ, Đức Thịnh đã làm mới hoàn toàn ca khúc này, những câu hát khoe chất giọng cao vút khiến người nghe "nổi da gà". Bên cạnh đó, vẻ điển trai ngọt ngào của Đức Thịnh khi nhập tâm diễn xuất trong ca khúc buồn tiếp tục khiến người xem say đắm.

Đối đầu với Đức Thịnh, Hoài Nam team Tuấn Hưng thể hiện ca khúc "Sau chia tay", anh mang đến một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, chất giọng trầm ấm, cảm xúc đã truyền tải được tâm tư của ca khúc đến người nghe. Không khoe chất giọng cao vút, Đức Thịnh ăn điểm bởi sự nhẹ nhàng, tinh tế và chạm thẳng vào tim người nghe.

Kết thúc màn trình diễn, HLV Hồ Hoài Anh cho biết, Đức Thịnh thuận lợi vì có giọng hát quá cao, ngày càng tiến bộ. Hoài Nam có giọng hát nam tính và sau phần trình diễn này sẽ biết được thế mạnh của mình. HLV Thanh Hà chia sẻ, cả hai làm rất tốt và rất thích chất giọng khàn của Hoài Nam. HLV Tuấn Ngọc cho rằng, Hoài Nam không có thế mạnh ở nốt cao và chọc vui học trò Đức Thịnh không có cái áo khoác sẽ hát cao hơn nữa.

HLV Tuấn Hưng cho rằng việc lựa chọn chiếc áo rộng hơn là chuyện bình thường và khán giả là người quyết định mọi thứ. Đức Thịnh có chất giọng cao bẩm sinh và khuyên học trò nên dành thời gian để nghe bậc tiền bối truyền tải cảm xúc trong ca khúc "Xin còn gọi tên nhau". Và kết quả, Đức Thịnh có 58,77% bình chọn từ khán giả, Hoài Nam có 41,23% bình chọn từ khán giả và Đức Thịnh là thí sinh giành chiến thắng để đi tiếp vào vòng trong.

Thanh Hà là HLV tiếp theo đưa ra lời thách đấu và cô đã chọn HLV Tuấn Ngọc, nữ HLV đã cử thí sinh Diêu Ngọc Bích Trâm ra sân khấu và sau khi bốc thăm đấu cùng Huỳnh Dao.

Bích Trâm - Huỳnh Dao

Bích Trâm - team Thanh Hà thể hiện ca khúc "Yêu một ai khác", cô cũng may mắn khi có thời gian tập luyện cùng nhạc sĩ sáng tác ca khúc này là Châu Đăng Khoa, nam nhạc sĩ cũng đưa ra những nhận xét, góp ý để nữ thí sinh thể hiện ca khúc tốt hơn và có màu sắc riêng của mình. Bích Trâm đã mang đến một màn trình diễn hoàn hảo, từng câu hát nội lực khiến khán giả không khỏi "nổi da gà", HLV Thanh Hà chăm chú theo dõi và hát cùng học trò. Đặc biệt, những câu cuối cùng, Bích Trâm một lần nữa cho khán giả thấy "sức nặng" khủng khiếp trong giọng hát của mình.

Huỳnh Giao - team Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc "Bài hát của em". Sở hữu giọng hát truyền cảm và cách xử lý ca khúc khác biệt, Huỳnh Giao đã mang đến một màn trình diễn đầy cảm xúc lôi cuốn khán giả. HLV Thanh Hà cũng chăm chú và hát theo Huỳnh Giao.

HLV Hồ Hoài Anh rất thích cảm xúc của Huỳnh Giao mang đến và khen chất giọng thiên phú của Bích Trâm, anh cũng khuyên Bích Trâm nên thoáng và hát cảm xúc hơn. HLV Tuấn Hưng cho rằng hai thí sinh đã làm rất tốt mà cũng thích cảm xúc của Huỳnh Giao. HLV Tuấn Ngọc rất hảnh diện về phần trình diễn cảm xúc của học trò Huỳnh Giao. HLV Thanh Hà cũng khen ngợi giọng hát "thiên phú' của hai thí sinh.

Kết quả Bích Trâm nhận được 73,02% bình chọn từ khán giả, Huỳnh Giao nhận được 26.98 bình chọn từ khán giả, và đồng nghĩa Bích Trâm sẽ được đi tiếp vào vòng trong. Trước kết quả, HLV Tuấn Ngọc cũng tức giận rời khỏi ghế HLV, sau đó, anh cũng ôm học trò để nói lời chia tay.

Tiếp đến là màn thách đấu của HLV Tuấn Hưng, anh đã lựa chọn thách đấu cùng HLV Thanh Hà và lựa chọn Hằng My 16 tuổi bước ra sân khấu. Và sau khi bốc thăm, Hằng My chiến đấu cùng Bùi Tuấn Anh 19 tuổi.

Hằng My và Bùi Tuấn Anh

Hằng My - team Tuấn Hưng thể hiện ca khúc "Mặt trời của em", nhạc phẩm nổi tiếng từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Sở hữu phong cách năng động, cô gái đã mang đến một không gian âm nhạc tươi trẻ và mọi người đều nhún nhảy theo giai điệu mà Hằng My mang đến. Đặc biệt, cô gái cũng làm mới ca khúc này bằng cách hát và màu sắc rất riêng của mình.

Tuấn Anh - team Thanh Hà thể hiện ca khúc "Xin em" sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Ngay từ vòng Giấu mặt, Tuấn Anh đã được khen ngợi về giọng hát truyền cảm và từng câu hát rất dày cảm xúc. Và không làm khán giả thất vọng, Tuấn Anh đã mang đến một màn trình diễn chạm vào tim người nghe.

HLV Hồ Hoài Anh nhận xét, hai thí sinh có tốt chất riêng nhưng chưa có sự trải nghiệm trong giọng hát. HLV Tuấn Ngọc cũng cho rằng, cả hai thí sinh hát rất hồn nhiên, Tuấn Anh hát yếu và Hằng My hát có chút tốt hơn và vào vòng này là một điều may mắn. HLV Tuấn Hưng cho rằng, khi có kinh nghiệm mới biết cách tiết chế, anh không đồng ý với ý kiến của Tuấn Ngọc khi nói hai thí sinh may mắn mới đến được vòng này vì đau cần hát hay, vì phải cần cách tính toán bài vở của HLV và nhiều điều khác nữa.

HLV Tuấn Ngọc khuyên hai thí sinh nên nghe nhiều hơn nữa chứ không phải hát không vì mới biết thế nào hay vào dở. HLV Thanh Hà công tâm nói rằng cô đã làm khó học trò của mình và thẳng thắn chia sẻ Tuấn Anh còn yếu và cần học hỏi nhiều. Kết quả, Tuấn Anh nhận được 42,25% từ khán giả, Hằng My được bước tiếp khi có 57,75% bình chọn từ khán giả.

Cuối cùng là màn thách đấu của HLV Tuấn Ngọc và anh đã chọn HLV Thanh Hà cùng thí sinh bước ra sân khấu là Vũ Xuân Đạt. Sau khi bốc thăm, Xuân Đạt đấu cùng nhóm Dominix.

Xuân Đạt và nhóm Dominix

Xuân Đạt - team Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc "San francisco" sáng tác Vũ Cát Tường. Trước đó, chàng trai đã dành thời gian đến gặp Vũ Cát Tường để học hỏi kinh nghiệm và hiểu hơn tâm tư của ca khúc này. Xuất hiện trên sân khấu, trong bộ trang phục lịch lãm, Xuân Đạt thể hiện những câu hát đầy lôi cuốn và chinh phục hoàn toàn người nghe. Phong cách trình diễn chuyên nghiệp một lần nữa gây ấn tượng mạnh mẽ với các HLV.

Nhóm Dominix - team Thanh Hà thể hiện ca khúc "Quay lưng". Xuất hiện trên sân khấu, Dominix tiếp tục ghi ấn tượng bởi phong cách thời trang cá tính, cách hát bè vô cùng nhịp nhàng đã chinh phục hoàn toàn người nghe. Ca khúc "Quay lưng" cũng khoác lên mình chiếc áo mới màu sắc và cá tính hơn.

HLV Tuấn Hưng chia sẻ, nhóm Dominix hát solo từng thí sinh đều rất hay và nhảy cũng rất đẹp, riêng Xuân Đạt hát như nói, truyền tải ca khúc rất hay. HLV Hồ Hoài Anh cho biết Xuân Đạt hát rất tiến bộ và có được một tương lai rất sáng. Dominix là nhóm nhạc vừa hát và trình diễn rất tốt và khuyên mỗi thí sinh nên cần thể hiện cá tính của từng thí sinh.

HLV Thanh Hà cho biết, Xuân Đạt làm chủ sân khấu và nửa phần sau ca khúc rất tuyệt vời, cô tự hào về nhóm Dominix và phần solo từng thí sinh rất tuyệt vời. HLV Tuấn Ngọc cảm nhận Xuân Đạt hát tốt và nhóm nhạc cũng đều rất hay, nhưng anh vẫn nghiêng về học trò của mình nhiều hơn. Kết quả, Dominix có 46,67% bình chọn từ khán giả, nhóm Xuân Đạt có 53,35% bình chọn từ khán giả, và Xuân Đạt là thí sinh được bước tiếp vào vòng trong.

Tập 11 The Voice - Giọng hát Việt sẽ lên sóng vào lúc 21h15 ngày 23/6 trên kênh VTV3 - đài truyền hình Việt Nam./.