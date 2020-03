Huyền thoại nhạc đồng quê Joe Diffie qua đời vì Covid-19

Tờ NBC đưa tin, huyền thoại nhạc đồng quê từng đoạt giải Grammy Joe Diffie đã qua đời ngày 29/3 (giờ địa phương) ở tuổi 61 do các biến chứng của virus SARS-CoV-2. Thông báo được gia đình đưa ra và mong muốn được tổ chức tang lễ một cách riêng tư.

Ngôi sao nhạc đồng quê Joe Diffie.



Trước đó, vào ngày 27/3, Joe Diffie thông báo trên trang cá nhân rằng đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ở thời điểm đó, Joe Diffie vẫn lạc quan và bình tĩnh: "Tôi đang được chăm sóc bởi các chuyên gia y tế và hiện đang được điều trị. Tôi muốn nhắc nhở công chúng và tất cả người hâm mộ của tôi hãy cảnh giác, thận trọng trong đại dịch này".

Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau, Joe Diffie đã qua đời. Sự ra đi của Joe Diffie khiến người hâm mộ trên khắp thế giới, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết bàng hoàng.

Joe Diffie sinh năm 1958 tại thành phố Tulsa, bang Oklahoma. Ông ca hát từ thập niên 1980 và trở nên nổi tiếng trong thập niên 1990, sau khi ký hợp đồng với hãng đĩa Epic Records.

Trong sự nghiệp, Joe phát hành 13 album và từng có 20 ca khúc vào top 10 bảng xếp hạng Billboard. Bài hát chủ đề "Home" trong album đầu tiên của ông "A Thousand Winding Roads" là bài hát đầu tiên đứng ở vị trí số 1.

Album thứ 2 "Regular Joe" được chứng nhận đĩa Vàng. Album thứ 3 "Honky Tonk Attitude", được chứng nhận đĩa Bạch kim. Năm 1998, ông đoạt giải Grammy với "Same Old Train".

Trong sự nghiệp của mình, Joe cũng từng hợp tác cùng nhiều ngôi sao như Clint Black, Marty Stuart, Alison Krauss. Bản song ca “Not Too Much to Ask" của ông với Mary Chapin Carpenter là bản hit để đời, được đề cử giải Grammy./.