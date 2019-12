Isaac đẫm mồ hôi cùng Đen Vâu, Bích Phương “quẩy” với 40.000 sinh viên

Quá yêu các bạn sinh viên và khán giả Thủ đô, Isaac mặc dù tắm ướt trong cơn mưa mồ hôi của chính mình nhưng vẫn bất ngờ kết hợp cùng nữ ca sỹ Amee mang đến ca khúc ‘All i want for Christmas is you'.