Khánh Thi - Phan Hiển ngã nhiều lần khi nhảy suốt 5 tiếng trên sàn nước

“Giá như anh là em – Phiên bản nhảy” sử dụng phần thể hiện của Lệ Quyên làm nền cho bài nhảy của Khánh Thi - Phan Hiển. Trong phiên bản này, dancesport được sử dụng xuyên suốt để chuyển tải cảm xúc của ca khúc thông qua các bước nhảy, động tác, ánh mắt và sự tương tác giữa hai nghệ sĩ.

Đây cũng là lần hiếm hoi Khánh Thi xuất hiện với vai trò nghệ sĩ trình diễn trong một MV ca nhạc. Những năm gần đây, cô chủ yếu tập trung vào công việc huấn luyện, tổ chức biểu diễn, quản lý và phát triển dancesport.

Khánh Thi - Phan Hiển đảm nhận phần trình diễn dancesport trong MV “Giá như anh là em – Phiên bản nhảy”.

Khánh Thi cho biết khi nhận được lời mời từ Lệ Quyên, cô từng đắn đo vì lịch trình của hai vợ chồng khá dày. Cả hai chỉ có vài ngày để lên ý tưởng, chuẩn bị trang phục và hoàn thiện bài nhảy.

Có thời điểm, Khánh Thi gần như muốn từ chối tham gia. Sau một ngày quay quảng cáo và tham gia các chương trình khác, cô trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Khoảng 12h đêm, Phan Hiển động viên vợ tiếp tục dựng bài vì đã nhận lời Lệ Quyên.

“Tôi thậm chí còn đề xuất Hiển nên nhảy cùng một vũ công khác. Với một người đã nhiều năm làm nghề, việc xuất hiện trước ống kính không đơn giản chỉ là mặc một bộ váy đẹp rồi bước ra nhảy. Một bài biểu diễn dancesport cần có thời gian tập luyện, chuẩn bị thể lực, hình thể, kỹ thuật, động tác, trang phục và đặc biệt là cảm xúc”, Khánh Thi chia sẻ.

Phần ghi hình của Khánh Thi - Phan Hiển kéo dài khoảng 5 tiếng.

Theo nữ kiện tướng dancesport, điều khiến cô quyết định tiếp tục là cảm xúc từ “Giá như anh là em”. Sau khi nghe ca khúc, Khánh Thi và Phan Hiển bắt đầu phác thảo các tổ hợp động tác trước khi hoàn thiện bài biểu diễn.

Khó khăn tiếp tục xuất hiện khi hai người tới phim trường và biết phần trình diễn sẽ được thực hiện trên sàn nước. Trước đó, cặp đôi dự định sử dụng giày dancesport chuyên dụng, nhưng phải thay đổi kế hoạch vì mặt sàn trơn và có chỗ nước ngập hơn 10 cm.

Phan Hiển cho biết bài Rumba vốn cần độ ổn định cao của mặt sàn, đặc biệt ở các động tác xoay, nâng và chuyển trọng tâm. Khi thực hiện trên nước, lực cản khiến việc di chuyển nặng hơn, các động tác xoay khó giữ thăng bằng, còn những cú nâng bế cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn.

“Chúng tôi đã ngã rất nhiều lần. Có những động tác vừa thực hiện là trượt chân. Có những lúc cả hai gần như chới với vì không thể kiểm soát được lực cản của nước”, Phan Hiển kể.

Khánh Thi chỉ có một bộ trang phục cho phần ghi hình nên mỗi lần ngã, váy bị ướt sũng, ê-kíp phải sấy khô rồi mới tiếp tục quay. Quá trình này kéo dài liên tục trong khoảng 5 tiếng.

Do điều kiện thực tế khác với dự tính, Khánh Thi - Phan Hiển cũng phải điều chỉnh gần như ngay lập tức nhiều động tác. Có những phần vừa nghĩ ra, cả hai thực hiện luôn trước ống kính. Khánh Thi cho rằng chính quá trình làm nghề và cuộc sống chung giúp hai người có sự ăn ý trong những tình huống như vậy.

Một trong những phân đoạn khó nhất là cảnh nhảy dưới mưa được thực hiện theo dạng “one shot”. Sau khi hoàn thành khoảng 5 tiếng ghi hình, Khánh Thi - Phan Hiển tiếp tục ra sân bay lúc 4h sáng để lên đường đi nước ngoài, chuẩn bị cho lịch trình thi đấu của Phan Hiển.