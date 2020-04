Lady Gaga, Taylor Swift tham gia livestream concert gây quỹ chống Covid-19

Đây là một chương trình đầy ý nghĩa do nữ ca sĩ Lady Gaga khởi xướng, kết hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Công dân toàn cầu (Global Citizen), nhằm kêu gọi người dân thế giới cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, cũng như gây quỹ để hỗ trợ cho đội ngũ nhân viên y tế đang trên tuyến đầu chống dịch.

Mặc dù trình diễn tại nhà, không có ánh đèn sân khấu cũng như sự cổ vũ của đông đảo khán giả, nhưng những nghệ sĩ đã không làm người nghe phải thất vọng. Có thể khẳng định rằng, chưa từng có sự kiện âm nhạc nào có thể cùng một lúc quy tụ nhiều ca sĩ khách mời nổi tiếng đến vậy. Từ các ngôi sao đình đàm như Lady Gaga, Taylor Swift, Celine Dion đến các ngôi sao giải trí của Hollywood như Victoria Beckham, Oprah Winfrey…

Xen kẽ giữa các bài hát là chia sẻ của những y bác sĩ, thông điệp của các nhà lãnh đạo thế giới hay đơn thuần chỉ là hình ảnh của những người dân thế giới làm gì khi cách ly ở nhà. Với chủ đề: "One World: Together at Home" (Một thế giới: Cùng nhau ở nhà), buổi biểu diễn đã truyền tải những thông điệp ý nghĩa về trách nhiệm của một công dân giữa đại dịch, cũng như nêu cao tinh thần đoàn kết trong cuộc chiến đối phó với dịch bệnh.

Chủ tịch Quỹ Công dân toàn cầu Hugh Evans nhấn mạnh:“Đây là thời điểm của sự đoàn kết toàn cầu, kết nối thế giới thông qua sự kiện lịch sử này. Chúng ta có những nghệ sĩ lớn nhất thế giới tham dự, thắp lên ngọn lửa cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh”.

Buổi livestream chắc chắn đã làm hàng triệu người nghe hài lòng khi những ngôi sao nổi tiếng mang đến cho khán giả những bản hit làm nên tên tuổi hoặc những sản phẩm âm nhạc hoàn toàn mới. Danh ca Andrea Bocelli khiến cả thế giới lặng người với chất giọng cổ điển đầy cảm động, hay diva Celine Dion "chinh phục" khán giả với những nốt cao chót vót, cũng như sự trở lại của Paul McCartney - thành viên của huyền thoại The Beatles. Và không thể không kể đến màn biểu diễn đầy độc đáo và bất ngờ của nữ ca sĩ Lady Gaga-nghệ sĩ Hollywood có hoạt động tích cực nhất cho phong trào phòng chống dịch Covid-19.

Nữ ca sĩ chia sẻ, buổi biểu diễn là “sự tri ân” đối với những nỗ lực của các y bác sĩ đang trên tuyến đầu chống dịch : “Đối với các bác sĩ hay các y tá trên tuyến đầu chống dịch họ đang hi sinh bản thân mình để giúp thế giới. Chúng tôi xin cảm ơn các bạn và các bạn là những người chiến thắng thực sự. Số tiền gây quĩ sẽ để mua các trang thiết bị bảo hộ y tế, các kit xét nghiệm hay hoạt động nghiên cứu. Đây là nỗ lực của toàn cầu ủng hộ Tổ chức y tế thế giới chống lại đại dịch cũng như ngăn ngừa các đại dịch khác trong tương lai".

Dự án đã gây quỹ được hơn 35 triệu USD và chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở con số này sau buổi biểu diễn. Trong lúc cả thế giới đang oằn mình chống lại loại virus nguy hiểm này, hành động ý nghĩa của các nghệ sĩ không đơn thuần chỉ là nguồn hỗ trợ thiết thực, mà còn tiếp thêm động lực, tinh thần và niềm tin cho người dân thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19./.