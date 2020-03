Lễ hội âm nhạc Hàn Quốc KCON 2020 tại New York tuyên bố hủy

Mới đây, BTC lễ hội âm nhạc KCON 2020 đã tuyên bố hủy buổi biểu diễn tại New York do dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội. Mỹ hiện tại đã có hơn 83.000 trường hợp mắc Covid-19 và là quốc gia có số người nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất thế giới.

Thành phố New York được coi là tâm điểm của đại dịch Covid-19 ở Mỹ với gần 40.000 trường hợp nhiễm virus. Trước đó, KCON 2020 New York dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 12-14/6.

Trên trang Twitter chính thức, BTC đưa ra thông báo: "Chúng tôi rất buồn khi KCON 2020 New York bị hủy do Covid-19. Sự an toàn của mọi người là ưu tiên cao nhất. BTC sẽ hoàn tiền vé. Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp người hâm mộ trong những sự kiện tới".

Trước đó, đơn vị tổ chức là CJ E&M cũng tuyên bố hoãn vô thời hạn KCON 2020 tại Nhật Bản. Các sự kiện tại Los Angeles (tháng 8/2020) và Thái Lan (tháng 9/2020) hiện vẫn chưa có thông báo.

KCON là một sự kiện âm nhạc K-pop thường niên đã được tổ chức tại nhiều nơi trên thế giới với sự quy tụ của rất nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng. KCON được tổ chức lần đầu vào năm 2012 tại Los Angeles, và bắt đầu mở rộng ra các thành phố lớn khác như New York, Tokyo, Bangkok… với hơn một triệu người hâm mộ đến tham dự./.