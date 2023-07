Lisa Blackpink lập kỷ lục mới trên nền tảng Spotify

Sau khi đạt được những cột mốc đỉnh cao như đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc lớn, giành giải thưởng quốc tế mà chưa một nghệ sĩ solo châu Á nào đạt được cho đến nay và Guinness kỷ lục mang tên mình, nữ thần tượng Thái Lan Lisa một lần nữa được nhiều phương tiện truyền thông quốc tế chúc mừng vì đã thiết lập một kỷ lục mới khác trong Spotify, một trong những nền tảng âm nhạc quan trọng nhất trên thế giới.

Cụ thể, theo nền tảng âm nhạc này, ca khúc solo "MONEY" của Lisa đã vượt 800 triệu lượt stream trên Spotify, cán mốc này sau khoảng 657 ngày kể từ ngày phát hành vào ngày 10/9/2021. Kỷ lục trước đó được nắm giữ bởi "How You Like That" của Blackpink khi đạt được con số tương tự sau 1079 ngày ra mắt. Đặc biệt, Lisa còn trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên và duy nhất của K-pop vượt mốc 800 triệu lượt stream.

Lisa vừa lập kỷ lục mới trên nền tảng Spotify.

Trong khi đó, Lisa hiện cũng đang nắm giữ hai kỷ lục lớn về nghệ sĩ solo K-pop trên Spotify, gồm đĩa đơn solo được phát trực tuyến nhiều nhất "MONEY" và album solo được phát trực tuyến nhiều nhất "LALISA". Số lượng người nghe hàng tháng trên Spotify của cô hiện là lớn thứ 4 trong số tất cả các nghệ sĩ nữ K-pop và đứng đầu trong số tất cả các nghệ sĩ solo K-pop.

Trong năm 2022 vừa qua, Lisa là thành viên gặt hái nhiều thành tích bậc nhất Blackpink. Tại lễ trao giải MTV VMAs (Video Music Awards) 2022 diễn ra hồi cuối tháng 8, MV "LALISA" của Lisa chiến thắng hạng mục "Best Kpop". Lisa làm nên lịch sử, trở thành nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên thắng giải thưởng này.