Lisa, Jennie BLACKPINK đổi màu tóc, “lột xác” trong loạt teaser ca khúc mới

Sáng 17/6, YG Entertainment khiến người hâm mộ nóng lòng chờ đợi sản phẩm âm nhạc mới nhất của BLACKPINK khi tiếp tục "nhá hàng" loạt poster mới. Khác với 2 bộ ảnh trước đó, Jennie và Lisa bất ngờ "lột xác" với màu tóc mới.

Lisa "lột xác" hoàn toàn so với loạt ảnh trước.

Nếu trong loạt poster trước, Jennie xuất hiện với mái tóc bạch kim, Lisa tóc đỏ, Jisoo để tóc đen thì trong loạt ảnh mới, Jennie lại để tóc đen, hightlight phần mái màu bạch kim; Lisa từ màu tóc đỏ nổi loạn chuyển sang tóc đen, trong khi Jisoo để tóc màu khói.

Khác với mái tóc bạch kim, Jennie để tóc đen, hightlight phần mái màu bạch kim.

Bên cạnh đó, trang phục của 4 cô gái nhà YG cũng mang phong cách bụi bặm, cá tính hơn so với loạt ảnh trước. Lisa còn đeo phụ kiện khuyên môi cực chất. Sự "lột xác" của Lisa nhanh chóng nhận được lời khen của cộng đồng mạng trong nước và quốc tế. Ngay khi loạt ảnh được công bố, từ khóa "Lisa" chiếm lĩnh vị trí số 1 top trending thế giới trên Twitter. Ca khúc mở đường "How you like that" sẽ chính thức được phát hành vào ngày 26/6.

Trước đó, vào tối 16/6, Lady Gaga và BLACKPINK bất ngờ "đánh úp" người hâm mộ với phiên bản lyrics video của "Sour Candy". Do được thực hiện giữa mùa dịch nên Lady Gaga và BLACKPINK không thể thực hiện được một MV hoàn chỉnh cùng nhau nên video lần này có thể xem như một món quà an ủi, đánh dấu màn kỉ niệm hợp tác đầy ấn tượng của cả hai.

"Sour Candy" xuất sắc vươn lên vị trí thứ 33 trên Billboard Hot 100. Đây cũng là thứ hạng cao nhất của nhóm trên Billboard Hot 100. Với thành tích này, Black Pink cũng là nhóm nhạc nữ tiến vào bảng xếp hạng này nhiều nhất trong thập niên 2010s với Ddu-du Ddu-du (#55), Kiss & Make up (#92), Kill this love (#41), Sour Candy (#33)./.