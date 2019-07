Lộ diện 10 thí sinh vào vòng Chung kết cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3"

Lựa chọn ca khúc quá nổi tiếng là "You raise me up" cho đêm bán kết, phần trình diễn của Hồng Nhung được giám khảo Trọng Đài đánh giá là khá khác biệt. Ở đêm thi quan trọng tới, cô sẽ thử thách bản thân với ca khúc có độ khó cao là "Never enough".

Lựa chọn ca khúc quá nổi tiếng là "You raise me up" cho đêm bán kết, phần trình diễn của Hồng Nhung được giám khảo Trọng Đài đánh giá là khá khác biệt. Ở đêm thi quan trọng tới, cô sẽ thử thách bản thân với ca khúc có độ khó cao là "Never enough".