Minh Hằng bất chấp, liên tục chơi “ăn gian” ở “Giọng ải giọng ai“

Tập 7 "Giọng ải giọng ai" lên sóng truyền hình tối 7/9 chào đón dàn khách mời gồm: Người mẫu Thuận Nguyễn, diễn viên Hải Triều và hai ca sĩ Minh Hằng, Dương Triệu Vũ. Sau khi Hải Triều lựa chọn về với đội Trường Giang, Thuận Nguyễn về đội Trấn Thành thì với sự xuất hiện của Minh Hằng khiến khán giả không ngừng phấn khích. Thấy vậy, Trấn Thành hoài nghi Minh Hằng mời cả khu phố theo mới la hét dữ dội như vậy.

Minh Hằng cũng hài hước đáp trả cô thuê cả khu phố. Bên cạnh đó, Thuận Nguyễn cũng thừa cơ hội xin phép được mời Minh Hằng về với đội của mình vì lý do đơn giản vì “Chị Hằng đẹp quá, em mời chị về nấu cơm cho em ăn”. Trước lời “thả thính” táo bạo của Thuận Nguyễn thì Dương Triệu Vũ không vừa khi đề nghị Hải Triều “Em, em dẫn anh về nấu cháo đi” khiến mọi người cười ngất.

Minh Hằng ngơ ngác khi "lạc" vào đội Trấn Thành

Dương Triệu Vũ và Hải Triều về với đội Trường Giang.

Đứng trước những “mánh lừa” của chương trình, Minh Hằng cũng khiến mọi người không ít lần trầm trồ. Bởi khác với hình ảnh thanh lịch quen thuộc, đến với "Giọng ải giọng ai", Minh Hằng bất chấp hình tượng, thậm chí “ăn gian” để mong giành chiến thắng.

Cụ thể, trong vòng Hóa thân, dự đoán thí sinh ở vị trí thứ 6, anh chàng kiến trúc sư điển trai khiến Ban bình luận sôi nổi. Dương Triệu Vũ, Thuận Nguyễn, Trường Giang đều nhận định chàng trai này hát không hay vì có vẻ mặt vô hồn. Tới lượt Minh Hằng, cô ngơ ngác cho rằng nhiều người nói dở nên giờ cô cũng không biết nữa. MC Đại nghĩa thở dài thườn thượt, vớt vát cho nữ ca sĩ dù sao cô cũng đã “mang lại một màu sắc lãng đãng cho chương trình” và hứa ở thí sinh cuối cùng sẽ mời Minh Hằng nhận xét đầu tiên.

Thí sinh số 6

Để lấy lại tinh thần, giọng ca “Một vòng trái đất” đã vô cùng chăm chú và háo hức chờ MC Đại Nghĩa gọi tên. Vậy mà, ngay khi clip giới thiệu kết thúc, anh lại gọi tên Trường Giang khiến Minh Hằng bất chấp hình tượng của mình la lớn “Anh, anh nói anh hỏi em trước mà” làm mọi người giật mình. Mặc dù “đánh mất hình tượng” thanh lịch nhưng đây là dịp hiếm hoi khán giả thấy được biểu cảm giận hờn đáng yêu của Minh Hằng.



Đến một thí sinh khác, Minh Hằng thừa nhận đã gặp anh chàng thí sinh số 7 ở toilet nam. Lúc này Trấn Thành nhấn mạnh “Em đi vào toilet nam?”. Trước câu hỏi bất ngờ, nữ ca sĩ vẫn ngây ngô khẳng định “Toilet nam” khiến mọi người vô cùng hoang mang. Mặc dù hiểu lầm nhưng Minh Hằng vẫn ngại đến đỏ mặt khi bị Trấn Thành vạch mặt đi nhầm toilet ngay trên sóng truyền hình.

Bên cạnh đó, ở vòng Lộ diện, sau khi đã phỏng vấn ba thí sinh còn lại, theo thứ tự đội Trường Giang được lựa chọn trước, đội Trấn Thành sẽ chọn sau nhưng Minh Hằng “ăn gian” đứng lên để được chọn trước khiến Trường Giang phải với gọi “Ấy ơi, kỳ lắm ngồi xuống đi ấy ơi”.

Đáp lại, Minh Hằng vẫn bất chấp cho rằng “Chỉ cần hiệu quả là làm lại được, không sao hết” buộc Hải Triều phải qua tận nơi mời cô ngồi xuống và nhắc nhẹ “tới lượt đội em chị ơi”. Người đẹp vẫn đinh ninh “Tại sao tới đội của em, tại sao?”. Dù thấy được tinh thần hào hứng của Minh Hằng nhưng MC Đại Nghĩa vẫn cho đội Trường Giang chọn trước khiến người đẹp ngơ ngác, Trấn Thành phải lên tiếng “Đây rõ ràng là một sự thông đồng thưa quý vị. Anh Nghĩa anh nhận được bao nhiêu tiền để nói ra câu đó hả?”.

Vòng Lộ Diện diễn ra hết sức kịch tính khi chỉ còn lại 3 thí sinh trên sân khấu. Lê Khải – thí sinh vị trí số 7 kém may mắn khi không được hai ca sĩ lựa chọn để song ca cùng. Anh chàng này thể hiện hit đình đám "Bad Boy" của Đông Nhi trước khi chia tay chương trình. Với tiết tấu sôi động, vũ đoàn phụ họa hoành tráng nhưng giọng hát của Lê Khải mới thật sự gây “chấn động”. Không còn nhận ra bài hát một thời của Đông Nhi với phiên bản “thảm họa” của Lê Khải.

Lê Khải - thí sinh ở vị trí số 7.

Thí sinh số 3 là người được ban bình luận để mắt nhiều nhất. Anh chàng hóa thân thành thầy dạy ngồi thiền nhưng không hề “tịnh tâm” khi thể hiện hit “Người tình Mai-ya-hee” của Vũ Hà trong vòng Siêu Diễn. Trường Giang quyết định loại vì nghi ngờ giọng ca của thí sinh điển trai này. Anh chàng tên là Huỳnh Anh, đang làm giáo viên âm nhạc, người mẫu ảnh và ca sĩ tự do. Huỳnh Anh trình diễn ca khúc “I know you know” của Soobin Hoàng Sơn cực kỳ điêu luyện, khuấy động cả sân khấu khiến dàn bình luận vô cùng phấn khích.

Trong phần biểu diễn này, Huỳnh Anh còn mời Minh Hằng lên sân khấu hát chung với mình. Không hổ danh là một ca sĩ chuyên nghiệp, Minh Hằng bắt nhịp ngay và nhiệt tình nhảy hoạt cảnh cho thí sinh với động tác nhuần nhuyễn, “ăn khớp” đến không ngờ. Kết thúc phần trình diễn, Đại Nghĩa còn ngạc nhiên hỏi người đẹp “Vũ đoàn của em phải không?” khiến Minh Hằng ngượng ngùng khiêm tốn.

Thí sinh số 3 - Huỳnh Anh và Minh Hằng trên sân khấu.

Sau khi đội Trường Giang chọn cô gái số 5 để song ca cùng Dương Triệu Vũ, Trấn Thành cũng chọn cô gái số 5. Trước lựa chọn của đồng đội, Minh Hằng bất ngờ nói, “Ơ, em hát mà” và quyết định chọn cô gái số 4 để hát với mình khiến Trấn Thành gục ngã. Bất chấp Trấn Thành ngăn cản, Minh Hằng lựa chọn theo con tim và chọn được giọng hát hay là cô nàng Trà My, 19 tuổi.

Thí sinh số 5

Lựa chọn theo con tim đầy đúng đắn, Minh Hằng đã có màn song ca ngọt ngào cùng cô gái xinh đẹp số 4. “Bản sao Ngô Thanh Vân” phối hợp nhịp nhàng với Minh Hằng đưa bài hát “Em xin anh” chạm đến đỉnh cao cảm xúc.

Minh Hằng song ca cùng thí sinh số 4

Khép lại chương trình là phần song ca của Dương Triệu Vũ với cô nàng số 5. Từng khiến ban bình luận nhiều lần khen ngợi không ngớt về nhan sắc xinh đẹp nhưng đối lập với nhan sắc lại là giọng hát “thảm họa”. Không chỉ hát lạc nhịp, cô nàng còn khiến Dương Triệu Vũ bối rối sai cả nhịp. Tuy vậy, tiết mục “ăn hình” nhưng không “ăn tiếng” của cặp đôi vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả. Cô nàng tên thật là Khánh Linh, 20 tuổi đang là sinh viên năm 3 Học viện Hàng không Việt Nam.

Phần song ca của Dương Triệu Vũ và cô gái ở vị trí số 5.

Cuối cùng với lựa chọn đúng đắn Minh Hằng ẵm luôn 50 triệu đồng từ chương trình. Dương Triệu Vũ bất chấp lựa chọn người đẹp nên ra về tay trắng./.