Nam Em đối đầu với Nam Thư trong cuộc chiến tình cảm

Tối 23/8, trailer tập 3 của web drama “Anh muốn quên em không?” đã được công chiếu toàn quốc với nhiều tình huống vô cùng hấp dẫn. Trước đó, tại buổi họp báo, người đẹp Nam Em đã tuyên bố sẽ hoạt động nghệ thuật nghiêm túc và sẽ cho ra những sản phẩm chất lượng.

Nam Em hứa hẹn sẽ cho ra những sản phẩm chất lượng.

Mở đầu là sự xuất hiện của diễn viên Lyna Trang (thủ vai Diễm) khi bỏ thuốc Hạo Khang (Thuận Nguyễn thủ vai). Sự giải cứu của Linh An liệu có phải là sự cứu giúp anh trong lúc khó khăn hay đang chờ đợi ở phía trước? Đây còn là một dấu chấm hỏi rất lớn cho sự quay lại trả thù của Linh An lần này.

Trong khi đó, Quỳnh My (Nam Thư thủ vai) - con gái viện trưởng bệnh viện tưởng chừng như đang rất hạnh phúc cùng Hạo Đông với những cảnh hôn nhau thắm thiết. Thế nhưng, dường như số phận của cô lại trớ trêu khi cả 2 chàng trai đều mang lại cho cô sự đau khổ.

Bất ngờ nhất là sự chạm mặt của Linh An và Quỳnh My ở cuối trailer khiến khán giả vô cùng tò mò cho những diễn biến sắp tới. Liệu cái ghế viện trưởng có thuộc về Hạo Khang sau ngần ấy năm? Liệu Linh An có đạt được mục đích trả thù? Số phận của những nhân vật ngoài lề sẽ ra sao trong kế hoạch đầy mưu mô này, hãy đón chờ hồi kết của web drama “Anh muốn quên em không?” sẽ được công chiếu vào 20h00 tối 25/8./.