“Nếu còn sống, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ vui khi nghe Hà Lê hát“

Album "Ở trọ" thuộc dự án Trịnh Contemporary của rapper Hà Lê đã chính thức ra mắt vào tối muộn 28/5 trên các nền tảng trực tuyến, đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp solo của Hà Lê.

Bắt đầu dự án vào đầu năm 2019, Trịnh Contemporary (nhạc Trịnh đương đại) đã giới thiệu đến với công chúng 3 sản phẩm là MV "Diễm xưa", "Mưa hồng", "Biển nhớ". Ngay khi ra mắt, dự án và cả những MV này đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều và hàng loạt những tranh cãi về việc làm mới hay phá nát nhạc Trịnh.

Tuy nhiên, Hà Lê luôn khẳng định, "nếu không phá thì sẽ không mới nên dù có sợ, tôi vẫn phải phá để mở ra cho nhạc Trịnh một con đường khác hơn. Nói như vậy không có nghĩa là phá bung bét mà phải tôn trọng cái gốc, tinh thần, cái hồn của bài hát".

Với album "Ở trọ", ngoài 3 MV đã kể trên, Hà Lê còn đưa vào 4 ca khúc quen thuộc là: "Ở trọ", "Tuổi đá buồn", "Nhớ mùa thu Hà Nội" và "Huế, Sài Gòn, Hà Nội". 7 ca khúc trong album chính là 7 mảnh ghép mà Hà Lê tự tay lựa chọn, với sự đồng điệu về tinh thần tự do và nhân bản của Trịnh Công Sơn - cũng như của chính Hà Lê.

Qua album, chân dung nghệ sĩ đương đại vừa hát, nhảy, đọc rap của Hà Lê trên nền RnB, World Music, EDM, Reggae đã mở ra một hồn Trịnh khác, một không gian Trịnh khác: tươi mới, mộng ảo, nhưng không kém phần trữ tình, sâu sắc. Xuyên suốt "Ở trọ" và dự án Trịnh Contemporary, Hà Lê vân đậm chất đường phố, trộn hoà văn hoá hiphop phóng khoáng, đương đại.

MV "Diễm xưa" - Hà Lê

Hà Lê chia sẻ: "Tôi đến với nhạc Trịnh như là số mệnh, đúng hơn từ một tiếng gọi. Sự tự do của âm nhạc là thứ mọi người sẽ thấy rõ nhất trong Trịnh Contemporary. Tổng hòa của album là một trải nghiệm âm nhạc dịu mát, thư thái như cơn mưa hồng ngọt lành đổ xuống những ngày hè đầy oi ả".



Album "Ở trọ" hẳn sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên theo cách mà "Diễm xưa", "Mưa hồng" và "Biển nhớ" đã làm. Bên cạnh đó, Hà Lê muốn truyền tải thông điệp rằng: Trịnh Contemporary không chỉ là những âm thanh mới, những phá cách mới mà còn đem lại xúc cảm mới. Đó là lý do nhạc Trịnh vẫn còn nhiều khoảng trống và tiếp tục truyền cảm hứng cho những nghệ sĩtrẻ muốn tìm tòi, phá cách.

Điều khá đặc biệt là, album này nhận được rất nhiều nhận xét tích cực của giới chuyên môn như nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Quốc Trung, nhạc sĩ Hồng Kiên, nhạc sĩ Phạm Hải Âu, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh...

Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ: "Cách hát của Hà Lê và sự sáng tạo trong album này rất tốt, biết phá cách, có những dấu ấn cá tính riêng. Tôi nghĩ phản ứng của khán giả sẽ rất tốt. Nhạc Trịnh là chất liệu để các bạn trẻ thể hiện sáng tạo".

"Tôi khá ngạc nhiên khi nghe giọng hát của Hà Lê trong album này. Giọng hát đặc biệt đó khiến khả năng phát triển của Hà Lê rất khả quan. Với những dự án tiếp theo, tôi nghĩ các bạn nên mở rộng vùng an toàn hơn, đi xa trong vùng hòa âm hơn" - nhạc sĩ Võ Thiện Thanh cho biết.

MV "Mưa hồng" - Hà Lê

Bản thân gia đình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng rất thích và ủng hộ cách làm mới của Hà Lê. Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh và NTK Hoàng Diệu, hai em gái của Trịnh Công Sơn, tin rằng anh trai quá cố sẽ thích cách Hà Lê làm mới nhạc Trịnh.

Khi nghe những bản phối bắt tai, mới mẻ nhưng không làm mất đi giá trị vốn có của nhạc Trịnh, bà Trịnh Vĩnh Trinh thốt lên: "Rất hay!". "Tôi nghĩ nếu anh Sơn còn sống, khi nghe em (Hà Lê) hát, anh ấy sẽ rất vui", bà tiếp.

Nhà thiết kế Trịnh Hoàng Diệu khẽ đu đưa theo giai điệu bài "Ở trọ", "Huế, Sài Gòn, Hà Nội". Theo bà, sự phá cách này làm lòng người rộn ràng. "Khi tôi đã thích, tôi nghĩ số đông sẽ thích", NTK nhận xét./.

Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984 tại Hà Nội. Khán giả biết tới Hà Lê nhờ khả năng nhảy hiphop và đọc rap ấn tượng.

Hà Lê từng xuất hiện trong một số cuộc thi như Việt Nam Idol, The Remix 2015 (thành viên nhóm nhạc PB Nation), The Winner is... Hà Lê đã hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc tại Anh 6 năm trước khi trở về nước vào tháng 2/2008. Anh là giám khảo một số cuộc thi tìm kiếm tài năng như: So you think you can dance (Thử thách cùng bước nhảy), RingMasterz...