Nhạc sĩ Đức Huy và Trịnh Nam Sơn lần đầu tiên đứng chung sân khấu ở Việt Nam

Show của BTS đổi địa điểm sau khi gây "cháy phòng" tại Busan

VOV.VN - Sân vận động Asiad Main Stadium sẽ là nơi tổ chức buổi hòa nhạc miễn phí mang tên "Yet To Come in Busan" của nhóm BTS. Vị trí mới nằm ngay trung tâm Busan, cách địa điểm dự kiến ban đầu khoảng 20km.