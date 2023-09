Những cột mốc đáng nhớ của Westlife trước thềm lưu diễn tại Việt Nam

Được xem là một trong những nhóm nhạc Pop vĩ đại nhất thế giới. Kian Egan, Mark Feehily, Nicky Byrne và Shane Filan đã đạt được thành tích đáng kinh ngạc trong hai thập kỷ qua, với 12 album - tất cả đều lọt vào Top 3 trong bảng xếp hạng ở Anh và 16 đĩa đơn đạt vị trí số 1, phá nhiều kỷ lục trên toàn cầu.

Tối 19/9, Westlife chính thức xác nhận sẽ mang “The Wild Dreams Tour - All The Hits” đến Việt Nam nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu của nhóm. Đêm diễn của Westlife sẽ diễn ra vào tối 22/11/2023 tại sân vận động Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.

Hãy cùng nhìn lại sự nghiệp rực rỡ của nhóm nhạc xứ Ireland này trước thềm diễn ra concert.

1998: Westlife ra đời

Kian Egan, Mark Feehily và Shane Filan quen biết nhau từ thời đi học. Các chàng trai thành lập một nhóm nhạc pop với các bạn học Derrick Lacey, Graham Keighron và Michael Garrett, đặt tên là Six As One vào năm 1997, sau đó được đổi tên thành IOYOU.

Mẹ của Mark, bà Mae Filan, đã liên lạc với Louis Walsh, ông bầu của ban nhạc nổi tiếng Boyzone lúc đó, và ông đã tiếp nhận họ. Nhưng họ lại bị Simon Cowell từ chối, Louis đã phải cho Derrick, Graham và Michael rời nhóm và tổ chức các buổi thử giọng để tìm kiếm thành viên thay thế.

Sau đó, Nicky Byrne và Bryan McFadden tham gia nhóm và 5 người chính thức trở thành Westside vào tháng 7/1998. Nhóm nhanh chóng đổi tên thành Westlife khi phát hiện ra một ban nhạc cũng có tên là Westside.

Westlife ký hợp đồng trị giá 4 triệu bảng Anh với RCA Records - hãng thu âm nổi tiếng “đỡ đầu” cho cả Boyzone và Backstreet Boys. Nhóm thu âm EP đầu tiên của mình, “Swear It Again”, vào năm 1999, và giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ở Anh.

1999: Album đầu tay và những thành công liên tiếp

Album đầu tay cùng tên của ban nhạc - “Westlife” được phát hành vào tháng 11/1999, bao gồm các đĩa đơn “Flying Without Wings”, “Seasons in the Sun” và “More Than Words”, đứng đầu bảng xếp hạng ở Ireland và đứng thứ 2 ở Anh. .

Ban nhạc phát hành album thứ hai “Coast to Coast” một năm sau đó, bao gồm các đĩa đơn “Against All Odds”, “What Makes a Man” và “When You're Look Like That”, đạt vị trí số 1 ở Anh và Ireland, đánh bại “Forever” của Spice Girls. Các chàng trai bắt đầu chuyến lưu diễn “Where Dreams Come True Tour” vào năm 2001.

2001: Album phòng thu thứ ba và giải BRIT

Album thứ ba của Westlife “World of Our Own” được phát hành chỉ một năm sau đó, bao gồm các đĩa đơn "Uptown Girl", "Evergreen" và bài hát chủ đề của album. Album đạt vị trí số 1 ở Anh và Ireland, và bán được hơn 12 triệu đĩa chỉ trong 3 năm. Westlife giành được giải thưởng Best Pop tại BRIT Awards trong cả hai năm 2001 và 2002.

“Unbreakable - The Greatest Hits Vol. 1” được phát hành vào năm 2002, đạt vị trí số 1 ở cả Vương quốc Anh và Ireland. Nhóm phát hành album thứ tư “Turnaround” vào cuối năm đó, bao gồm các đĩa đơn “Hey Anything”, “Mandy” và “Obvious”, đạt vị trí số 1 ở Anh và Ireland.

2004: Bryan McFadden rời nhóm

Ngày 9/3/2004, Bryan McFadden thông báo anh sẽ rời nhóm để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình riêng. Anh có hai cô con gái nhỏ cùng với người vợ lúc đó - Kerry Katona. Anh cũng quay lại sử dụng tên thật của mình là Brian. Tuyên bố của anh được đưa ra chỉ 3 tuần trước khi Westlife thực hiện chuyến lưu diễn “Turnaround Tour”.

Các thành viên còn lại tiếp tục hoạt động mà không có Brian, phát hành album thứ năm “...Allow Us To Be Frank” vào năm 2004, đây là một album tưởng nhớ Rat Pack và có nhiều bản cover của Frank Sinatra, đạt vị trí thứ 3 ở Anh.

Nhóm phát hành album thứ sáu “Face to Face” vào năm 2005, bao gồm “You Raise Me Up”, album thứ bảy “The Love Album” vào năm 2006, bao gồm các bản cover những khúc tình ca nổi tiếng và album thứ tám “Back Home” vào năm 2007.

2008: Kỷ niệm 10 năm và tạm ngưng hoạt động

Để kỷ niệm 10 năm thành lập, Westlife đã tổ chức một buổi diễn mang tên “10 Years of Westlife” tại Croke Park ở Dublin vào tháng 6/2008. Vào tháng 7, Louis thông báo rằng nhóm sẽ tạm ngừng hoạt động một năm cho đến tháng 7/2009.

Nhóm phát hành album thứ 10 "Where We Are" vào tháng 11/2009 và đã giành được Kỷ lục Guinness Thế giới là nhóm nhạc có album bán chạy nhất thế kỷ 21.

Westlife tham gia đĩa đơn từ thiện “Everybody Hurts” năm 2010 để quyên góp cho các nạn nhân của trận động đất ở Haiti, cùng với Rod Stewart, Mariah Carey, Take That và Kylie Minogue cùng nhiều nghệ sĩ khác. Album thứ 11 của nhóm "Gravity" được phát hành vào tháng 11/2010, đứng ở vị trí số 1 ở Ireland và vị trí thứ 3 ở Anh.

Nhóm khởi động chuyến lưu diễn thứ 11 “Gravity Tour” và đã dừng chân tại Việt Nam tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội)

2011: Tan rã và “The Farewell Tour”

Vào tháng 3/2011, Westlife tách khỏi hãng thu âm Syco của Simon Cowell và phát hành album “Greatest Hits” vào tháng 11/2011, bất chấp những tin đồn rằng Brian sẽ tái hợp, nhưng điều đó đã không xảy ra. Westlife công bố “The Greatest Hits Tour” hay “The Farewell Tour” vào ngày 18/10/2011, và tuyên bố tan rã một ngày sau đó.

Tuyên bố có đoạn: “Quyết định này hoàn toàn chân thành và sau khi đã dành cả cuộc đời của chúng tôi cho sự nghiệp, chúng tôi muốn có một kỳ nghỉ thật sự và xem xét các dự án mới. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình tuyệt vời này và cũng là một phần của gia đình chúng tôi.

Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng kể từ khi bắt đầu vào năm 1998, 14 năm sau chúng tôi vẫn thu âm, lưu diễn và có những bản hit cùng nhau. Đó là một giấc mơ trở thành sự thật đối với tất cả chúng tôi. Kian, Mark, Nicky và Shane”.

2012 - 2017: Hoạt động riêng và tin đồn tái hợp

Sau khi nhóm tách ra, cả bốn đều hoạt động solo. Shane đã phát hành 3 album solo: “You and Me” (2013), “Right Here” (2015) và “Love Always” (2017).

Mark phát hành album solo đầu tay “Fire” vào tháng 10/2015, biểu diễn mở màn cho Mariah Carey và Wet Wet Wet. Anh phát hành album solo thứ hai “Christmas” vào tháng 12/2017.

Kian phát hành album solo đầu tay “Home” (2014), trở thành huấn luyện viên của “The Voice Ireland” và chiến thắng chương trình truyền hình thực tế “I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!” vào năm 2013.

Nicky phát hành album solo “Sunlight” vào năm 2016 và đại diện cho Ireland tại “Eurovision Song Contest” cùng năm, nhưng đáng tiếc là không thể tiến vào chung kết. Anh cũng tham gia chương trình “Strictly Come Dancing” vào năm 2012.

Trong suốt những năm từ 2011 đến 2017 đã có rất nhiều tin đồn về việc Westlife tái hợp, và mặc dù ban đầu nhóm nói rằng họ sẽ không bao giờ quay lại hoạt động với nhau, nhưng năm tháng trôi qua, các thành viên bắt đầu đưa ra những tín hiệu rằng nhóm sắp quay trở lại.

2018: Westlife tái hợp

Westlife thông báo sẽ tái hợp vào tháng 10/2018, đồng thời tiết lộ rằng nhóm sẽ đi lưu diễn và tung ra các sản phẩm âm nhạc mới. Brian xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Closer rằng anh ấy sẽ không tham gia.

Nhóm phát hành đĩa đơn đầu tiên mang tên "Westlife 2.0" vào tháng 1/2019 - "Hello My Love", do Ed Sheeran đồng sáng tác. Các thành viên đã biểu diễn bài hát tại Giải thưởng Truyền hình Quốc gia vào năm 2019, phát hành album “Spectrum” vào tháng 11/2019 và đạt vị trí số 1 ở Anh và Ireland. Ed cũng đồng sáng tác 4 bài hát khác trong album bao gồm "Better Man".

Westlife khởi động chuyến lưu diễn “The Twenty Tour” vào năm 2019.

2020: “Stadiums in the Summer Tour”

Westlife dự định thực hiện chuyên lưu diễn “Stadiums in the Summer Tour” vào tháng 6/2020, ghé thăm 21 địa điểm trên khắp châu Âu bao gồm Nhà hát ngoài trời Scarborough, Sân vận động thành phố Cardiff và Sân vận động Wembley cùng những địa điểm khác. Đáng tiếc, sự kiện đã bị hủy do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

2021: Hãng thu âm mới và các buổi biểu diễn tại Sân vận động Wembley

Westlife đã thông báo vào Ngày Thánh Patrick rằng họ đã ký hợp đồng với hãng đĩa East West Records của Warner Music UK, sau khi rời EMI Records vào đầu năm.

Nhóm cũng đã bổ sung thêm ngày diễn thứ hai ở Wembley - diễn ra vào ngày 21 - 22/8/2021.

2022: “The Wild Dreams Tour”

Westlife phát hành album “Wild Dreams” vào ngày 26/11/2021 và bắt đầu khởi động chuyến lưu diễn “The Wild Dreams Tour” tại Vương quốc Anh và Ireland.

Nhóm nhạc huyền thoại sẽ trình diễn tất cả những bản hit trong quá khứ của mình như “Swear It Again”, “Flying Without Wings”, “World of our Own”... cũng như các bài hát mới từ album “Wild Dreams”.

“The Wild Dreams Tour” là tour diễn thứ 14 trong sự nghiệp của Westlife với tổng cộng 91 đêm diễn kéo dài từ năm 2022 cho đến năm 2024.

Nhóm cũng đã thông báo sẽ dừng chân tại Việt Nam vào tháng 11 tới tại sân vận động Thống Nhất, TP.HCM. Show diễn được chia thành 8 khu với 6 hạng vé, toàn bộ đều là ghế ngồi, giá vé dao động ở mức 850.000 đồng - 4 triệu đồng.