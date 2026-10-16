NSƯT Hoàng Tùng hát về vẻ đẹp bình dị của người phụ nữ Việt nhân 20/10

“Gặp em cô gái Việt Nam” được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác với cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong đời sống thường ngày. Bên cạnh ý nghĩa dành tặng những người phụ nữ Việt Nam, tác giả cũng gửi gắm tình cảm riêng tới mẹ và người phụ nữ luôn đồng hành trong cuộc sống của mình.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết hình ảnh người phụ nữ trong ca khúc không bắt đầu từ những điều lớn lao mà xuất phát từ những hình ảnh quen thuộc như ánh mắt, nụ cười, tà áo dài hay đôi bàn tay chăm chút cho gia đình.

NSƯT Hoàng Tùng hát về người phụ nữ Việt Nam dịp 20/10

“Tôi viết ca khúc này không phải để hô hào những khẩu hiệu lớn lao về lịch sử, mà bắt đầu từ ánh mắt, từ nụ cười, từ tà áo dài thướt tha và đôi bàn tay chăm chút cho mái ấm của những người phụ nữ xung quanh chúng ta”, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ.

Theo anh, khi nghĩ về mẹ và người phụ nữ của mình, anh nhận ra sự hy sinh và tình yêu thương của họ là một phần nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người. Từ đó, hình ảnh người con gái được kết nối với quê hương qua những điều gần gũi, bình dị trong cuộc sống.

Ca khúc do nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí. Tác phẩm được xây dựng theo mạch cảm xúc từ cuộc gặp gỡ, cảm nhận vẻ đẹp của người con gái đến những liên tưởng về quê hương, mái ấm và cuộc sống gia đình. Những hình ảnh như đôi mắt, nụ cười, tà áo dài hay bếp lửa cơm chiều xuất hiện xuyên suốt bài hát.

Nam ca sĩ cho biết anh lựa chọn cách hát tiết chế, đề cao cảm xúc và sự chân thành.

Bản nhạc sử dụng thang ngũ cung không bán âm. Phần giai điệu cũng được xử lý theo hướng chú ý đến thanh điệu tiếng Việt nhằm giúp lời hát rõ ràng, tự nhiên khi thể hiện.

NSƯT Hoàng Tùng cho biết đây là một trong những yếu tố khiến anh chú ý khi tiếp cận tác phẩm. Nam ca sĩ đánh giá việc xử lý thanh điệu giúp người hát có thể truyền tải ca từ rõ hơn, đồng thời giữ được màu sắc mềm mại của bài hát.

“Khi cầm bản nhạc trên tay và nghiên cứu cấu trúc mà nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gửi gắm, tôi thực sự nể trọng sự tinh tế trong từng nốt nhạc. Bài hát đòi hỏi người hát không được phô trương kỹ thuật quá mức, mà phải hát bằng tất cả sự chân thành, sự nâng niu dành cho người phụ nữ”, NSƯT Hoàng Tùng nói.

Nam ca sĩ cho biết từng đoạn trong ca khúc cũng đòi hỏi cách xử lý khác nhau. Với những câu hát miêu tả tà áo dài hay ánh mắt, anh lựa chọn cách thể hiện trong sáng, thanh thoát. Trong khi đó, những đoạn hướng về bếp lửa và mái ấm được xử lý ấm áp, gần với lối tâm tình.

“Tôi coi việc cất lên giai điệu này trong dịp 20/10 năm nay như một món quà tri ân gửi tới những người mẹ, những người phụ nữ - những người bằng tình yêu thương thầm lặng đã giữ cho đất nước, gia đình luôn bình yên và trọn vẹn”, NSƯT Hoàng Tùng chia sẻ.

“Gặp em cô gái Việt Nam” là sự kết hợp giữa sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và giọng hát NSƯT Hoàng Tùng, hướng tới hình ảnh người phụ nữ từ những nét đẹp đời thường, tình cảm gia đình và sự gắn bó với quê hương.