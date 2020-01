‘Ok’ của Binz tạo nên trào lưu chế lời vui vẻ “hôm qua – hôm nay”

Binz bước vào cuộc đua Vpop ngay từ ngày đầu tiên của năm 2020 với ca khúc "Ok". Anh thực hiện bản MV Lyric lồng ghép những hình ảnh trong chuyến đi Hà Giang gần nhất. MV đánh dấu lời hứa hai tháng một sản phẩm âm nhạc của Binz, đồng thời là bước ngoặt mới khi không chỉ là một rapper, nam ca sĩ còn là khoe giọng hát thật. Hình ảnh một anh chàng cool ngầu trước đó nay trở nên mộc mạc bên cây đàn guitar. Cũng chẳng có bất cứ cô mẫu Tây nào xuất hiện khi diễn xuất trong MV… Mọi thứ của Binz trong sản phẩm này đều mang đến cho khán giả một cái nhìn rất mới mẻ.

Hơn hết, âm nhạc bắt tai, rất có độ phiêu là điều gây ấn tượng nhất của Binz trong MV "Ok". Những câu chữ được viết rất thơ, xen lẫn sự mộc mạc trên cảm hứng về câu chuyện tình yêu của mình ở đời thực… Tất cả những yếu tố đó đã đưa "Ok" lập tức được nhiều người đón nhận.



MV sau hai ngày ra mắt cán mốc gần 3 triệu lượt xem và từng bước leo cao trên top trending YouTube. Ok được đánh giá là sản phẩm âm nhạc ấn tượng nhất Vpop đầu 2019 khi vượt qua nhiều sản phẩm khác ra mắt cùng thời điểm để có mặt ở #4 trending hiện tại và hứa hẹn còn thăng hạng.

"Ok" còn đang tạo nên trào lưu “chế lời” hôm qua - hôm nay vui vẻ khắp mạng xã hội. Từ câu hát “Hôm qua em hứa hẹn trăm đường. Hôm nay khi thôi say em nói em đùa. Hôm qua em vẫn rất dễ thương. Hôm nay câu chia tay em nói ngang ngược” - fan đã chế ra nhiều câu hát vui khác, được đặt để trong nhiều hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Chính Binz cũng phải bất ngờ về độ lầy của các fan khi có thể tạo nên những câu nói hài hước.

Anh cảm thấy đây không phải là vấn đề gì quá lớn nếu như câu hát chế có nghĩa, không tục tĩu hay tạo sự phản cảm cho người đọc. Với Binz, giá trị của âm nhạc cuối cùng là mang đến sự thoải mái, sự đồng cảm với người nghe. Nếu khán giả cảm thấy lời hát trong ca khúc có nghĩa và thích thú với nó thì nam ca sĩ vẫn rất thoải mái trong việc “bị chế” này. Thậm chí, Binz còn treo thưởng cho fan rằng ba bạn chế lời hay và ý nghĩa nhất sẽ được nhận quà tặng từ anh.



Một số câu hát chế khiến Binz “tâm đắc”: “Hôm qua anh vẫn còn lạc đường. Hôm nay anh on top trending ai biết đâu được”, “Hôm qua vừa đón em tan trường. Hôm nay ta chia đôi như tóc Đan Trường”, "Hôm qua em thấy em bình thường. Hôm nay sao em thấy cô đơn, Hôm qua em chẳng thiết tha yêu đương, Hôm nay trong cơn say em muốn yêu anh. "Hôm qua ta vừa mới nhận lương. Hôm nay cớ sao lương đã đi đôi đường. Hôm qua cuộc sống như lên hương. Hôm nay cớ sao hết màu hường", "Hôm qua ta vẫn chung đường. Hôm sao hôm nay em tố anh lên phường. Hôm qua ta vẫn mặn mà. Hôm nay sao em lại đưa anh ra tòa".

Cùng đó, clip behind the scene trong quá trình thực hiện "Ok" tại phòng thu cũng được Binz chia sẻ. Qua đây, khán giả càng hiểu thêm về con người và cái nhìn âm nhạc của nam ca sĩ trẻ. Binz tâm sự: “Nếu không làm việc liên quan đến âm nhạc thì tôi không biết sẽ phải làm gì hết bởi tôi không phải là người giỏi giao tiếp. Và âm nhạc là công cụ duy nhất để tôi cho khán giả biết mình là ai…”.



Mỗi ca khúc của Binz đều là đứa con tinh thần được ấp ủ và tâm huyết. Anh nói: “Mỗi lần tập trung cao độ để chinh phục một bài hát nào đó, tôi lọt vào không gian mà mình ở đó rất nhiều lần… Không có gì tồn tại ngoài việc đối diện cảm xúc của chính mình. Lúc đó, tôi luôn tự đặt câu hỏi rằng mình có gì để nói…”.

Binz hạnh phúc và cảm ơn khán giả đã đón nhận những tác phẩm của mình suốt thời gian qua. Anh luôn tôn trọng tình cảm đó. Bài hát có thể đạt được triệu view ở thời điểm hiện tại nhưng chưa chắc nó sẽ là một bài hát “để đời”. Anh quan niệm: “Một bài hát cần có 10 năm để trưởng thành. Nếu vượt qua được thử thách thời gan đó thì nó xứng đáng là tác phẩm nghệ thuật. Tôi rất tin về điều đó. Với những gì tôi đã và đang trải qua thì tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi”./.