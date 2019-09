Park Min Young, Yoona (SNSD) sẽ tham dự lễ trao giải AAA tại Việt Nam

Sáng 17/9, Ban tổ chức AAA đã công bố dàn nữ diễn viên sẽ tham dự lễ trao giải năm nay tại Việt Nam. Trong đó có 2 gương mặt diễn viên sáng giá và đang nhận được nhiều sự chú ý hiện nay là Yoona (nhóm SNSD) và Park Min Young.

Nữ ca sĩ - diễn viên Yoona.

Trong khi Park Min Young gây bão với "Thư ký Kim sao thế?" thì Yoona được khen ngợi trong "The K2", "The King in Love". Bộ phim mới nhất Yoona tham gia diễn xuất là "Exit" (Lối thoát trên không) cũng có thành tích tốt khi lọt top 20 phim điện ảnh Hàn ăn khách nhất mọi thời đại.

Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của nữ diễn viên gạo cội Lee Jung Eun. Bộ phim cô tham gia gần đây nhất là "Ký sinh trùng" đã thắng thuyết phục tại LHP Cannes 2019, ẵm về giải thưởng Cành cọ vàng.

Việc BTC bắt đầu công bố dàn khách mời khiến lễ trao giải này đang nóng hơn. Dù thời gian vừa qua AAA 2019 vướng vào ồn ào liên quan đến việc bình chọn cho các hạng mục của sao Việt, nhưng không thể phủ nhận sức nóng của lễ trao giải này khi lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

BTC cho biết thêm trong 3 ngày tới là 18,19 và 20/9 sẽ tiếp tục công bố những nghệ sĩ tiếp theo tham gia lễ trao giải.

Trước đó, 4 MC được xác nhận tham gia vào lễ trao giải AAA 2019 bao gồm: Lee Teuk (Super Junior), Lim Ji Yeon, Nancy (Momoland) và Ahn Hyo Seob.

Lễ trao giải AAA 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 26/11 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội./.