Phạm Phương Thảo “lên đồng” cùng Thanh Lam, Trọng Tấn

Phạm Phương Thảo đã cùng các nghệ sĩ khách mời trong chương trình là Thanh Lam, Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thu Hằng, đoàn nghệ thuật dân ca xứ Nghệ… miệt mài tập luyện suốt hơn 2 tuần qua. Nhạc sĩ Thanh Phương, Giám đốc âm nhạc của liveshow cho biết, toàn bộ phần âm nhạc đều được phối khí mới mẻ nên sẽ làm khán giả rất bất ngờ đối với những ca khúc đã từng làm nên tên tuổi của Phạm Phương Thảo. Anh cũng chia sẻ, ban đầu anh không khỏi lo lắng với những ca khúc mới do Phạm Phương Thảo sáng tác. Tuy nhiên, khi nhận bản nhạc anh đã vô cùng bất ngờ và tin chắc chắn rằng những sáng tác này sẽ làm khán giả muốn “lên đồng” cùng các nghệ sĩ trên sân khấu. Tham gia “Mơ duyên”, các nghệ sĩ khách mời sẽ hát các ca khúc do Phạm Phương Thảo sáng tác, chính vì vậy Phạm Phương Thảo đã rất sát sao bên cạnh để tập luyện cùng các nghệ sĩ. Ca sĩ Thanh Lam được “giao” thể hiện ca khúc “Hát đồng dao” và “À ơi ngày thơ”. Chị chia sẻ: “Khi nhận được lời mời tham gia “Mơ duyên” của Phạm Phương Thảo, Lam rất ngạc nhiên vì Phương Thảo là ca sĩ thuộc dòng nhạc dân gian mà lại mời Lam diễn, Lam đồng ý ngay vì thấy thật sự thú vị”. "Những ca khúc Phương Thảo giao cho Lam hát rất hay, rất Việt Nam, Lam rất thích và Lam sẽ gửi gắm vào đó cái chất riêng của mình, các ca khúc sẽ rất đặc biệt". Nói thêm về Phạm Phương Thảo, Thanh Lam cho rằng cô là một ca sĩ nỗ lực và nhiều khát vọng d96a0d20243c0585135050e45068be35/5bd96843/2018_10_29/_kKK9bzybBbSukWfg39Q/Hat_dong_dao_Thanh_Lam.mp4 Tam ca Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn cũng được giao thể hiện những sáng tác của Phạm Phương Thảo. Trọng Tấn nói anh vô cùng hào hứng với những sáng tác mới, đầy phấn chấn khi tập luyện từ nhà ra đến phòng tập. Trọng Tấn cũng đơn ca bài “Ơi câu hát dô ta”. Trọng Tấn chia sẻ: “Trước khi chương trình được diễn ra, Thảo mới “quẳng” sáng tác mới cho 3 anh em. Điều thú vị là Thảo cho mọi người thoải mái nghĩ về ca khúc, hát với những gì cảm nhận được. Tấn nghĩ rằng là đấy là cái cữ độ mở rất tốt cho mỗi tác phẩm”. Nữ ca sĩ Nguyễn Thu Hằng lo cô sẽ… khóc khi hát “Thương ơi lòng mẹ”, ca khúc do Phạm Phương Thảo viết tặng Thu Hằng. Ca khúc này đã được Thu Hằng quay MV và ra mắt cách đây hơn 1 năm, nhận được sự yêu thương lớn từ khán giả. Liveshow “Mơ duyên” kỷ niệm 20 năm ca hát của Phạm Phương Thảo sẽ diễn ra vào ngày 3/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội)./.

