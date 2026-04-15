Phiên bản mới của Doraemon dưới đáy biển: Đẹp hơn, kịch tính hơn

Thứ Tư, 15:14, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trở lại với phiên bản làm mới, “Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới)” đưa khán giả bước vào hành trình phiêu lưu dưới đại dương kỳ bí, nơi một chuyến cắm trại hè bất ngờ biến thành nhiệm vụ giải cứu thế giới.

Phim điện ảnh “Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới)” (tựa tiếng Anh: Doraemon The Movie: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil) đánh dấu sự trở lại của một trong những chuyến phiêu lưu đáng nhớ nhất của thương hiệu Doraemon. Được làm mới từ tác phẩm gốc năm 1983, đây đồng thời là phần phim chiếu rạp thứ 45 trong loạt phim thường niên, mang đến trải nghiệm vừa quen thuộc vừa mới mẻ cho khán giả.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Atlantis và tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển, bộ phim mở ra hành trình khám phá đại dương kỳ bí. Câu chuyện bắt đầu trong kỳ nghỉ hè của Nobita và nhóm bạn, khi một cuộc tranh cãi về địa điểm cắm trại bất ngờ dẫn đến đề xuất táo bạo từ Doraemon: cắm trại dưới đáy biển. Nhờ các bảo bối quen thuộc như “xe Buggy chạy dưới nước” hay “đèn pin thích ứng”, chuyến dã ngoại nhanh chóng biến thành cuộc phiêu lưu đầy màu sắc giữa thế giới đại dương sống động.

Tuy nhiên, hành trình không chỉ dừng lại ở những trải nghiệm thú vị. Việc phát hiện một con tàu đắm đã đưa nhóm bạn gặp gỡ El – chàng trai bí ẩn đến từ “liên bang Mu”, một nền văn minh dưới đáy biển. Trong bối cảnh cư dân nơi đây mang sự hoài nghi và thậm chí là căm ghét con người trên mặt đất, Nobita và các bạn sớm bị cuốn vào những biến cố lớn hơn khi “lâu đài quỷ” bắt đầu hồi sinh. Mối đe dọa này không chỉ ảnh hưởng đến thế giới dưới biển mà còn có thể lan rộng tới toàn bộ Trái Đất, khiến chuyến cắm trại trở thành hành trình giải cứu bất đắc dĩ.

Phiên bản năm 2026 được nâng cấp rõ rệt về hình ảnh và kỹ thuật. Thế giới dưới nước hiện lên rực rỡ với những thành phố tráng lệ, sinh vật biển đa dạng cùng các vùng biển sâu huyền bí. Bầu không khí vừa kỳ ảo vừa u tối của “lâu đài quỷ” cũng được tái hiện ấn tượng hơn, góp phần tăng thêm yếu tố kịch tính cho câu chuyện. Bên cạnh đó, phim còn bổ sung một số tình tiết mới nhằm làm phong phú thêm hành trình phiêu lưu quen thuộc của nhóm bạn.

Đây là lần đầu tiên đạo diễn Tetsuo Yajima đảm nhận vai trò chỉ đạo một phim điện ảnh Doraemon, sau khi từng tham gia nhiều dự án trước đó của thương hiệu. Phần kịch bản do Isao Murayama chấp bút – biên kịch quen thuộc của series Doraemon trên sóng truyền hình – cũng là lần đầu ông tham gia một dự án điện ảnh của loạt phim này.

Dự kiến khởi chiếu từ ngày 22/5, bộ phim được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn mùa hè dành cho khán giả nhiều lứa tuổi. Không chỉ mang đến chuyến phiêu lưu dưới đại dương đầy hấp dẫn, tác phẩm còn gửi gắm những thông điệp về tình bạn và ý thức bảo vệ môi trường, tiếp tục nối dài sức hút của Doraemon trên màn ảnh rộng.

Doraemon 44: Sự kỳ diệu của hội họa – Hành trình nghệ thuật đầy màu sắc

VOV.VN - "Doraemon 44: Sự kỳ diệu của hội họa" kể về nhóm bạn Nobita đến Artoria - vương quốc châu Âu thời trung cổ, nơi có nhiều bức tranh quý. Không chỉ mang lại những phút giây giải trí nhẹ nhàng, phim còn chứa đựng những thông điệp sâu sắc về nghệ thuật, đưa khán giả vào một hành trình đầy màu sắc và kỳ diệu.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Doraemon Nobita và lâu đài dưới đáy biển Doraemon movie 2026 phim hoạt hình Doraemon phim Doraemon mới Nobita đáy biển lâu đài quỷ Doraemon phim chiếu rạp Doraemon Doraemon 45 phim hoạt hình Nhật Bản phim hè 2026
"Doraemon" vượt mặt "Mission Impossible" và "Dế Mèn"

VOV.VN - Hiện tại, doanh thu trong ngày của phim hoạt hình "Doraemon Movie 44" dẫn đầu bảng xếp hạng trên Box Office Vietnam, vượt qua bom tấn Hollywood "Mission: Impossible 8" và phim hoạt hình Việt Nam "Dế Mèn".

"Doraemon" và "Lilo & Stitch" vượt mặt 2 siêu phẩm phim Việt

VOV.VN - Doanh thu trong ngày của hai bộ phim hoạt hình là "Doraemon" và "Lilo & Stitch" đã vượt qua hai phim Việt gây sốt trong thời gian qua là "Thám tử Kiên" và "Lật mặt 8".

Doraemon trở lại mùa hè 2025 với siêu phẩm "hay nhất từ trước đến nay"

VOV.VN - Ra mắt nhân dịp kỷ niệm 45 năm thương hiệu điện ảnh "Doraemon", Phim điện ảnh "Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh" đang tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ tại phòng vé Nhật Bản và nhận được vô số lời khen ngợi từ khán giả lẫn giới phê bình.

