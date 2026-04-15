Phiên bản mới của Doraemon dưới đáy biển: Đẹp hơn, kịch tính hơn

Phim điện ảnh “Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới)” (tựa tiếng Anh: Doraemon The Movie: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil) đánh dấu sự trở lại của một trong những chuyến phiêu lưu đáng nhớ nhất của thương hiệu Doraemon. Được làm mới từ tác phẩm gốc năm 1983, đây đồng thời là phần phim chiếu rạp thứ 45 trong loạt phim thường niên, mang đến trải nghiệm vừa quen thuộc vừa mới mẻ cho khán giả.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Atlantis và tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển, bộ phim mở ra hành trình khám phá đại dương kỳ bí. Câu chuyện bắt đầu trong kỳ nghỉ hè của Nobita và nhóm bạn, khi một cuộc tranh cãi về địa điểm cắm trại bất ngờ dẫn đến đề xuất táo bạo từ Doraemon: cắm trại dưới đáy biển. Nhờ các bảo bối quen thuộc như “xe Buggy chạy dưới nước” hay “đèn pin thích ứng”, chuyến dã ngoại nhanh chóng biến thành cuộc phiêu lưu đầy màu sắc giữa thế giới đại dương sống động.

Tuy nhiên, hành trình không chỉ dừng lại ở những trải nghiệm thú vị. Việc phát hiện một con tàu đắm đã đưa nhóm bạn gặp gỡ El – chàng trai bí ẩn đến từ “liên bang Mu”, một nền văn minh dưới đáy biển. Trong bối cảnh cư dân nơi đây mang sự hoài nghi và thậm chí là căm ghét con người trên mặt đất, Nobita và các bạn sớm bị cuốn vào những biến cố lớn hơn khi “lâu đài quỷ” bắt đầu hồi sinh. Mối đe dọa này không chỉ ảnh hưởng đến thế giới dưới biển mà còn có thể lan rộng tới toàn bộ Trái Đất, khiến chuyến cắm trại trở thành hành trình giải cứu bất đắc dĩ.

Phiên bản năm 2026 được nâng cấp rõ rệt về hình ảnh và kỹ thuật. Thế giới dưới nước hiện lên rực rỡ với những thành phố tráng lệ, sinh vật biển đa dạng cùng các vùng biển sâu huyền bí. Bầu không khí vừa kỳ ảo vừa u tối của “lâu đài quỷ” cũng được tái hiện ấn tượng hơn, góp phần tăng thêm yếu tố kịch tính cho câu chuyện. Bên cạnh đó, phim còn bổ sung một số tình tiết mới nhằm làm phong phú thêm hành trình phiêu lưu quen thuộc của nhóm bạn.

Đây là lần đầu tiên đạo diễn Tetsuo Yajima đảm nhận vai trò chỉ đạo một phim điện ảnh Doraemon, sau khi từng tham gia nhiều dự án trước đó của thương hiệu. Phần kịch bản do Isao Murayama chấp bút – biên kịch quen thuộc của series Doraemon trên sóng truyền hình – cũng là lần đầu ông tham gia một dự án điện ảnh của loạt phim này.

Dự kiến khởi chiếu từ ngày 22/5, bộ phim được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn mùa hè dành cho khán giả nhiều lứa tuổi. Không chỉ mang đến chuyến phiêu lưu dưới đại dương đầy hấp dẫn, tác phẩm còn gửi gắm những thông điệp về tình bạn và ý thức bảo vệ môi trường, tiếp tục nối dài sức hút của Doraemon trên màn ảnh rộng.