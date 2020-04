Rapper người Mỹ Chynna Rogers đột ngột qua đời ở tuổi 25

Quản lý của rapper kiêm người mẫu Chynna Rogers xác nhận thông tin cô qua đời ở tuổi 25.

"Tôi rất tiếc khi phải xác nhận rằng Chynna Rogers đã qua đời. Gia đình đang vô cùng đau buồn và sẽ mãi luôn nhớ đến cô" - quản lý John Miller cho biết.

Chynna Rogers.

Ekip của Chynna Rogers cũng bày tỏ sự tiếc thương: "Hãy yên nghỉ trong bình yên nhé Chynn. Thật đau đớn. Cô ấy đã bỏ lại tình yêu của mọi người ở phía sau. Tạm biệt một thiên thần!".

Chynna Rogers sinh năm 1995 tại Philadelphia (Mỹ). Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò là người mẫu ở tuổi 14. Sau đó cô theo đuổi niềm đam mê âm nhạc với đĩa đơn đầu tiên "Selfie" vào năm 2013, tiếp đến là "Glen Coco" (2014) và "I’m Not Here. This Isn’t Happening" (2015). Bài hát cuối cùng Chynna Rogers phát hành là "Music 2 Die 2" (2017).



Nữ rapper cũng từng vướng vào ma túy và đã trải qua giải đoạn khó khăn để cai nghiện. Cô chia sẻ với tờ Billboard vào năm 2017 rằng: "Rất nhiều bài hát được viết trong những lúc đen tối nhất khi phải vật lộn với ma túy". Năm 2019, nữ rapper cũng có thời gian khó khăn khi mẹ cô qua đời.

Hiện nguyên nhân cái chết của Chynna Rogers vẫn chưa được tiết lộ./.