Sau tiểu tinh cầu ở Dear Hanoi, sẽ có gì ở Inner Me của Vũ Cát Tường?

Sau khi thành công với MV "Có người", Vũ Cát Tường vừa hé lộ những thông tin đầu tiên về Inner Me - concert thứ 2 nằm trong VCT Tour 2019. Nếu ở Stardom concert là những màn trình diễn Hologram cuốn hút, Dear Hanoi với hình ảnh tiểu tinh cầu đơn giản nhưng đầy ấn tượng thì với Inner Me, Vũ Cát Tường mạnh tay dựng sân khấu 4 mặt, đưa hiệu ứng LED vô cực vào concert tiếp theo của mình. Đây là một hiệu ứng thị giác cực kì thú vị và đẹp mắt, được tạo nên bằng những tấm gương vô cực khép kín kết hợp với ánh sáng đèn LED.

Vũ Cát Tường

Vốn là một nghệ sĩ sáng tạo, Vũ Cát Tường từng khiến nhiều người tò mò khi thực hiện VCT Tour 2019 và còn khẳng định, mỗi concert là một câu chuyện khác nhau không hề trùng lặp. Để tổ chức một concert không hề đơn giản, phải chuẩn bị khá lâu cả về ý tưởng lẫn kinh tế nên việc Vũ Cát Tường tổ chức 2 concert cách nhau vỏn vẹn gần 4 tháng, không bị lặp lại điều cũ nhận được rất nhiều sự tò mò từ khán giả yêu nhạc và sự chờ đợi từ các fan của Vũ Cát Tường.

Trong trailer về liveshow lần này, Vũ Cát Tường cũng lồng ghép hé lộ đoạn nhạc những ca khúc sẽ có trong album vol. 3 INNER ME: Có người – Dõi Theo – Gió… Một thông tin được bật mí, rằng nữ ca sĩ đã thực hiện trailer đỉnh cao cho concert lần này vào ngay ngày vừa quay xong MV "Có người".

Hình ảnh hậu trường buổi tập của Vũ Cát Tường

Tuy thời gian và cường độ làm việc “căng như dây đàn” nữ ca sĩ vẫn luôn nỗ lực để mang đến những hình ảnh chuẩn xác nhất về hiệu ứng đẹp mắt nhất về phần nhìn để khán giả có thể mường tượng về độ hoành tráng của Concert lần này.

"Mỗi khi làm một concert thì khối lượng công việc sáng tạo của Tường ngày một tăng lên và Tường thích điều đó. Nghĩa là mỗi lần mình làm một concert là mình mang tới một chất lượng tốt hơn nữa cho những khán giả đã mua vé đi xem mình hát. Về âm nhạc, Tường đầu tư live band, những sáng tác mới mà Tường đã viết trong năm 2019. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và Tường chắc chắn, những ai đến xem sẽ cảm thấy ấn tượng" - Vũ Cát Tường chia sẻ.

Liên tục sản xuất các concert suốt 3 năm, có lẽ không ai “điên” như Vũ Cát Tường, nữ ca sĩ tâm sự rằng vấn đề quan trọng nhất là tiềm lực về mặt sáng tạo chứ không phải là kinh tế, cô mong muốn mang đến những điều mới mẻ hơn cho khán giả của mình, chứ không chỉ đơn thuần là đứng hát, bởi: “Tường luôn đặt mình ở vai trò khán giả, tại sao họ phải tới xem mình mà không ở nhà nghe nhạc trực tuyến, từ đó tìm ra những lý do thuyết phục khán giả có thể đến bên mình, khó khăn thật đó, nhưng trong cái khó nhiều khi ló cái hay. Và Tường đã chọn con đường này, thì sẽ đi đến cùng!”.

Inner Me sẽ là sự kết hợp tiếp tục của Vũ Cát Tường cùng đạo diễn Nguyễn Hữu Thanh, người đã luôn đồng hành cùng cô trong suốt 2 mùa concert trước đây. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của visual artist đình đám – Tùng Khỉ, anh cũng là người lên ý tưởng cho trailer đặc sắc của Inner Me, hứa hẹn khán giả đến với live concert sẽ đã phần nghe, bị hấp dẫn hoàn toàn bởi phần nhìn.

Concert Inner Me của Vũ Cát Tường sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 15/12 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM./.