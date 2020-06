Sơn Tùng M-TP bất ngờ tung trailer MV ma mị “Có chắc là yêu đây”

Tối 29/6, Sơn Tùng M-TP chính thức tung trailer MV "Có chắc yêu là đây". Đây là sản phẩm đầu tiên đánh dấu sự quay trở lại đường đua V-pop của Sơn Tùng M-TP, kể từ sau bản hit "Hãy trao cho anh".

Phần âm nhạc trong teaser có giai điệu dồn dập quen thuộc có thể thấy trong các bản hit trước của Sơn Tùng M-TP. Ngoài ra trailer chỉ hé lộ câu hát duy nhất cũng là tên bài hát "Có chắc là yêu đây".

Đoạn trailer chỉ vỏn vẹn 30 giây với tông màu đen, trắng, đỏ u tối bao trùm. Hình ảnh Sơn Tùng M-TP diện trang phục màu trắng điển trai, với biểu cảm lạnh lùng, bí ẩn xuất hiện trong một căn phòng trống. Cùng với đó là hình ảnh những cánh hoa trắng điểm sắc đỏ mang ý nghĩa ẩn dụ khơi gợi sự tò mò của khán giả. Trước đó, nam ca sĩ từng "úp mở" về sản phẩm âm nhạc này khi đăng tải 45 bức hình hoa hồng trên trang cá nhân.

Sau khi đăng tải, teaser "Có chắc yêu là đây" nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội và thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên Youtube sau 11 giờ đăng tải. MV hiện đang giữ vị trí thứ 2 ở top thịnh hành trên Youtube Việt Nam, chỉ sau MV "làm mưa làm gió" của BLACKPINK là "How you like that". Người hâm mộ nóng lòng thưởng thức MV của Sơn Tùng M-TP ra mắt sau thời gian dài chờ đợi.

Hình ảnh cánh hoa xuất hiện đầy bí ẩn trong MV.

Sơn Tùng M-TP chia sẻ MV là món quà anh muốn dành tặng người hâm mộ. "Đến thời điểm hiện tại, điều tôi thấy hạnh phúc hơn cả việc tạo ra kỷ lục âm nhạc chính là tìm lại bản thân mình trong quá khứ, được hạnh phúc và hồn nhiên với âm nhạc. Tôi muốn gói gọn ca khúc này như một món quà dành cho những ai đang trông chờ mình. Vì thế, tôi không áp lực. Với tôi, "Có chắc yêu là đây" là một món quà".

MV "Có chắc yêu là đây" sẽ chính thức ra mắt vào lúc 20h00 ngày 5/7 trên kênh YouTube chính thức của Sơn Tùng M-TP./.