Tác giả ca khúc “Thật bất ngờ” lần đầu hát và sáng tác về tình cha con

Mới đây, nhạc sĩ, ca sĩ trẻ tài năng Mew Amazing bất ngờ tung MV ca khúc trong bộ phim "Ở đây có nắng". MV ca khúc "Ở đây có nắng" (nhạc phim của bộ phim cùng tên) mang đến một không gian ấm áp về câu chuyện tình yêu thương trong gia đình. Tiết lộ về lí do sáng tác ca khúc lần này, Mew Amazing cho biết:"Đây là lần đầu tiên trong đời tôi viết một ca khúc nhạc phim nên phải học cách viết ca khúc dựa trên một câu chuyện có sẵn. Cảm hứng đến từ câu chuyện 'gà trống nuôi con' của nhân vật Tùng Nhân, ca từ của bài hát cũng chính là hành trình cảm xúc nhân vật từ lúc chối bỏ không nhận con tới lúc mở lòng đón nhận yêu thương". Là tác giả của rất nhiều bản hit đình đám trước đó như: "Ừ thì", "Thật bất ngờ"… nhưng lần này, Mew Amazing còn "liều lĩnh" hơn khi thể hiện luôn bài hát của mình. "Tôi luôn tin vào cảm xúc của nhạc sĩ khi viết lên một ca khúc. Cảm xúc đó không phải ca sĩ nào cũng có thể thể hiện đúng được. Thế nên với dự án này tôi 'đánh liều' tự thể hiện, phần vì cảm thấy thân thuộc với ca khúc này, phần quan trọng nhất, khác biệt nhất là tôi tin tôi có thể thể hiện tốt nhất tình cảm do chính mình viết ra trong ca khúc", Mew Amazing bộc bạch. Mew Amazing cho biết anh may mắn lớn lên trong một gia đình có đầy ắp tình yêu thương, nên gần như chưa bao giờ cảm nhận sự thiếu thốn tình cảm. Thế nhưng với ca khúc "Ở đây có nắng" thì lại khác: "Khi viết về một tình cảnh éo le của một gia đình quả thực rất khó khăn. Tôi phải đặt mình vào nhân vật Tùng Nhân hay Cu Bin, đó hoàn toàn là một trải nghiệm thực sự mới", nam ca sĩ chia sẻ. Ca khúc "Ở đây có nắng" - ca khúc chủ đề của bộ phim cùng tên của đạo diễn trẻ Đỗ Nam hứa hẹn sẽ là một cơn nắng ấm dành cho tất cả khán giả trong một mùa đầy những hoài niệm và cảm xúc khi nghĩ về gia đình cũng như tất cả những người thân yêu. Phim dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 12/1/2018./.

