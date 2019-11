American Music Awards 2019 (Giải thưởng Âm nhạc Mỹ) diễn ra tối 24/11 (giờ địa phương) tại nhà hát Microsoft ở Los Angeles. Ca sĩ Taylor Swift được vinh danh ở giải thưởng quan trọng "Album của năm" cho "Lover". Với chiến thắng này, giọng ca "Look What You Made Me Do" nâng tổng số cúp AMAs nhận được lên con số 24, phá kỷ lục cúp của huyền thoại Whitney Houston, Michael Jackson.

Taylor Swift thắng giải "Album của năm", phá kỷ lục cúp AMA

Chia sẻ cảm xúc của mình trên sân khấu, Taylor Swift cho biết, "Tôi thực sự may mắn khi mọi người quan tâm đến tôi và âm nhạc của tôi. Giải thưởng này là động lực để tôi cố gắng làm việc chăm chỉ hơn và khiến người hâm mộ tự hào về tôi hết mức có thể. Tôi thật sự đã từng gặp khá nhiều khó khăn khi thực hiện album này". Cuối lời, giọng ca "Bad Blood" gửi lời cảm ơn đến tất cả cộng sự cũng như người hâm mộ đã ủng hộ cô suốt thời gian qua.

"Lover" - Album phòng thu mới nhất của Taylor Swift ra mắt ngày 23/8. Theo thống kê của Nielsen Music, trong hai ngày đầu mở bán, "Lover" đã đạt doanh thu gần 500.000 bản tại Mỹ, vượt qua album nhạc phim "A star is born" của Lady Gaga và Bradley Cooper, trở thành album bán chạy nhất năm.

Ngoài ra, Album mới của Taylor Swift - “Lover”, đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 với số lượng lớn nhất kể từ lần phát hành cuối cùng của chính cô là album “Reputation”. Sau đây là 6 kỷ lục mới mà Taylor Swift đã gặt hái được./.