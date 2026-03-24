“Thanh âm dưới ánh mặt trời”: Bản giao hưởng của những chiến sĩ - nghệ sĩ

Tối 23/3, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức chương trình hòa nhạc giao hưởng thính phòng “Thanh âm dưới ánh mặt trời”. Đây là lời chào trang trọng, đánh dấu sự ra mắt của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) - lực lượng nghệ thuật chuyên nghiệp mới, kết nối truyền thống dân tộc với tinh hoa âm nhạc nhân loại.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Bí thư tham dự chương trình.

Chương trình kéo dài 80 phút, quy tụ gần 200 nghệ sĩ, được cấu trúc thành ba chương hồi, dẫn dắt khán giả qua hành trình âm nhạc đồng hành cùng dân tộc. Từ những giai điệu hào sảng ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đến những khúc tráng ca về người lính và các tác phẩm kinh điển thế giới, MSO chứng minh năng lực biểu diễn điêu luyện và tư duy nghệ thuật hiện đại.

Chương I, “Ánh dương soi đường”, mở đầu bằng bản Overture “Ca ngợi Tổ quốc”, tái hiện niềm tin sắt son với Đảng và lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tác phẩm như Giao hưởng thơ “Người về đem tới ngày vui” hay “Fantasia - Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi” thắp sáng khát vọng vươn mình của đất nước.

Chương II gồm các tác phẩm tiêu biểu: “Bước chân trên dải Trường Sơn - Trên đỉnh Trường Sơn ta hát”, “Người chiến sĩ ấy”, “Mashup Chiều biên giới”, “Tượng đài chiến thắng” và “Mệnh lệnh từ trái tim”. Các tác phẩm kết hợp giao hưởng thơ, tổ khúc và hợp xướng, khắc họa hình tượng người lính “Bộ đội Cụ Hồ” - trung với Đảng, hiếu với dân, anh dũng trong chiến đấu nhưng cũng nghĩa tình trong đời sống, trở thành tượng đài tinh thần trong trái tim Tổ quốc và nhân dân.

Chương III gồm 5 tác phẩm: “Tổ quốc ta cờ bay”, “Flute Concerto: Tình yêu của biển”, “Chủ đề tình yêu - Cinema Paradiso”, trích “Giao hưởng số 9 - Từ thế giới mới” và “Chào mùa xuân thênh thang Việt Nam”. Chương trình thể hiện định hướng mới của MSO: gắn nghệ thuật với trách nhiệm xã hội, sáng tạo với bảo vệ nền tảng tư tưởng, hội nhập nhưng giữ gìn bản sắc dân tộc. Những thanh âm này lan tỏa niềm tin, khơi dậy trách nhiệm công dân, hun đúc khát vọng cống hiến, vang mãi như mùa xuân của Tổ quốc.

Hơn 200 nghệ sĩ trong và ngoài quân đội tham gia biểu diễn, hòa âm và chuyển soạn. Chương trình quy tụ các nhạc sĩ uy tín như nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Mai Kiên, Đỗ Bảo, Đức Tân, Đức Nghĩa, Vũ Quang Trung, Cao Xuân Dũng, Cao Đình Thắng, cùng các nghệ sĩ biểu diễn: NSƯT Vũ Thắng Lợi, Đào Tố Loan, nghệ sĩ Flute Lê Thư Hương, Nhóm Áo Lính, dàn hợp xướng và các ca sĩ Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội.

Không chỉ là một buổi biểu diễn, “Thanh âm dưới ánh mặt trời” còn thể hiện vai trò quan trọng của nghệ thuật trong quân đội. Những người chiến sĩ không chỉ cầm súng bảo vệ Tổ quốc mà còn dùng âm nhạc để lan tỏa cái đẹp, nuôi dưỡng tâm hồn và xây dựng nền tảng văn hóa vững chắc. Hình ảnh người chiến sĩ kiêm nghệ sĩ trở nên đặc biệt, vừa mang ý nghĩa biểu tượng, vừa hiện hữu trong đời sống nghệ thuật đương đại.

NSƯT Vũ Thắng Lợi, Phó Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, chia sẻ: “Buổi ra mắt Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội là một mốc quan trọng, đem lại niềm vui và tự hào cho toàn thể nghệ sĩ và cán bộ quân đội. Chúng tôi tin rằng dàn nhạc sẽ tiếp tục lan tỏa dòng nhạc cách mạng, chuyển tải những tác phẩm lớn của đất nước, từ văn học, khí nhạc đến các phòng âm nhạc. Lịch sử đất nước đã tạo cảm xúc và tiền đề để các nhạc sĩ đi trước khắc họa lịch sử bằng âm nhạc. Qua những tác phẩm ấy, nhiều tác phẩm lớn trong kho tàng âm nhạc cách mạng Việt Nam xuất phát từ quân đội, gắn với những trận đánh, dấu mốc lịch sử, và song hành cùng văn hóa nghệ thuật quân đội”.

Nghệ sĩ Flute Lê Thư Hương nói: “Mọi người thường nghĩ quân đội nghiêm túc, kỷ luật và gắn với chính trị hay cách mạng. Nhưng dàn nhạc lần này mang một tuyên ngôn riêng, vừa thực hiện các tác phẩm chuyên môn, vừa mở rộng nhiều hình thức biểu diễn khác nhau, hứa hẹn mang đến những chương trình phong phú cả về nội dung lẫn chất lượng nghệ thuật”.

Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhận định: “Việc thành lập dàn nhạc giao hưởng quân đội không chỉ là món ăn tinh thần cho bộ đội và nhân dân, mà còn góp phần lan tỏa sức mạnh văn hóa và đối ngoại. Dàn nhạc của chúng ta có quy mô, phục vụ cho toàn quân đội và mang hướng đi hiện đại, đương đại, kết hợp với kinh điển, đảm bảo chất lượng nghệ thuật cao. Hy vọng đây sẽ là bước phát triển mạnh mẽ cho âm nhạc và văn hóa, đồng thời giúp đời sống âm nhạc của Việt Nam và khu vực thêm phong phú”.

MSO ra đời không chỉ để biểu diễn thính phòng, mà còn thực hiện sứ mệnh bồi đắp đời sống tinh thần cho bộ đội và nhân dân, khẳng định “sức mạnh mềm” của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Những “Thanh âm dưới ánh mặt trời” hôm nay chính là lời nguyện ước của người chiến sĩ - nghệ sĩ: dùng cái đẹp của nghệ thuật để hun đúc khát vọng cống hiến, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.