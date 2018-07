Thảo Trang "xấu lạ" trở lại với MV "Come and get it" nóng bỏng

Sau một thời gian tất bật với lịch trình đi diễn cũng như chăm sóc cho con trai cưng, Thảo Trang chính thức tham gia đường đua Vpop tháng 7 bằng một sản phẩm âm nhạc không thể nóng bỏng hơn mang tên Come and get it. Được biết, đây là một dự án được nữ ca sĩ ấp ủ từ khá lâu và dành nhiều tâm huyết để có thể thực hiện và ra mắt khán giả. Ngay từ khi được nghe thử demo ca khúc từ Shin Hồng Vịnh, Thảo Trang đã bị giai điệu và ca từ của Come and get it thu hút. Come and get it là một ca khúc với chủ đề tình yêu nhưng ca ngợi nữ quyền khi kể về câu chuyện của người con gái đang rất yêu một chàng trai nhưng anh ta vẫn còn lưỡng lự, chưa nhận lời yêu. Vì vậy, cô gái quyết định chủ động tấn công để mong cả hai có thể thành một đôi. Thông qua ca khúc này, "mẹ 1 con" Thảo Trang cũng muốn nhắn nhủ đến phái yếu rằng hãy luôn tự tin, chủ động hơn trong cuộc sống và tình yêu để có được hạnh phúc cho chính mình. Bám sát nội dung kể về tình yêu cuồng nhiệt của đôi lứa nên MV Come and get it cũng được Thảo Trang và ê kíp quyết định đưa vào nhiều cảnh quay táo bạo, nóng bỏng "đốt mắt" người xem. Lựa chọn Nha Trang để thực hiện MV như một chuyến hành trình du lịch biển của cặp đôi, Thảo Trang và Paulo - nam chính điển trai trong MV hóa thân thành một đôi tình nhân có rất nhiều cảnh quay tình tứ, đầy ngọt ngào. Vì khá thân thiết với nhau ngoài đời nên cả Thảo Trang lẫn Paulo đều kết hợp rất ăn ý trong tất cả các cảnh quay chứ không hề cảm thấy bỡ ngỡ, ngại ngùng. Thực hiện một MV với những thước phim đầy táo bạo, Thảo Trang mong muốn MV Come and get it sẽ là nguồn cảm hứng cho các cặp đôi yêu nhau có thể ngày càng gắn kết hơn nữa. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng hi vọng khán giả sẽ đón nhận và ủng hộ MV Come and get it để cô có thêm động lực tiếp tục thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng, chỉn chu hơn nữa.

