Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2026: Giai điệu kết nối trái tim

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2026” sẽ diễn ra vào tối 30/10/2026 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội). Với sức lan tỏa của âm nhạc và sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc, đêm diễn nghệ thuật hứa hẹn mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Âm nhạc - cầu nối giao lưu văn hóa Việt Nam và Trung Quốc

“Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2026” tiếp nối thành công của các chương trình giao lưu nghệ thuật được tổ chức tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam trong các năm 2024 và 2025. Đây cũng là hoạt động hợp tác thường niên giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan phát thanh, truyền hình Trung Quốc, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, chương trình hướng tới xây dựng một không gian giao lưu nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam và Trung Quốc được kết nối, sẻ chia và lan tỏa. Âm nhạc không chỉ là phương tiện biểu đạt nghệ thuật mà còn trở thành “cầu nối trái tim”, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Những giai điệu đặc sắc trong không gian nghệ thuật đa sắc màu

Điểm nhấn của chương trình là các ca khúc tiêu biểu của Việt Nam và Trung Quốc, được thể hiện qua nhiều hình thức phong phú như đơn ca, hợp xướng và hợp tấu nhạc cụ dân tộc, tạo nên không gian nghệ thuật đa dạng, giàu bản sắc.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ Việt Nam, Trung Quốc và Hồng Kông, cùng sinh viên các trường nghệ thuật của hai nước, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đặc sắc, thể hiện sự giao thoa giữa các phong cách âm nhạc, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi và kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Với tinh thần cởi mở, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và tăng cường tương tác, chương trình hướng tới không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật mà còn là không gian gặp gỡ, chia sẻ những giai điệu thân thuộc, những ký ức và tình cảm được truyền tải qua âm nhạc.

Tiếp nối hợp tác, vun đắp tình hữu nghị

Trong những năm qua, chương trình “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung” từng bước trở thành hoạt động giao lưu nghệ thuật có ý nghĩa, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tăng cường kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả hai nước. Việc tiếp tục tổ chức chương trình năm 2026 thể hiện nỗ lực duy trì hợp tác giữa các cơ quan truyền thông, đồng thời cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa.

Không chỉ là một đêm diễn nghệ thuật, “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2026” còn là không gian giao lưu văn hóa, nơi những giai điệu quen thuộc vượt qua ranh giới ngôn ngữ, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết tình cảm giữa nhân dân hai nước, vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thông qua sức mạnh kết nối của âm nhạc.