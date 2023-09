Top 10 ca khúc nhạc phim được nghe nhiều nhất trên nền tảng âm nhạc Spotify

Nhạc phim là một phần quan trọng trong vòng đời của một bộ phim. Chúng không chỉ có tác động đến cảm xúc, bầu không khí và tính thẩm mỹ của bộ phim mà còn là công cụ quảng cáo quan trọng. Hơn nữa, nhạc phim có thể làm tăng độ nổi bật của bộ phim. Ngay cả khi nhiều năm đã trôi qua, việc nghe một bài nhạc phim sẽ khiến bạn liên tưởng chặt chẽ đến một bộ phim ngay lập tức.

Dưới đây là 10 ca khúc phim được yêu thích nhất trên Spotify.

10. All the Stars

"All the Stars" của Kendrick Lamar và SZA được viết cho bộ phim "Black Panther" đã đạt được 1,33 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify. Bài hát được phát hành vào năm 2018 dưới dạng đĩa đơn chủ đạo trong album nhạc phim. Mặc dù được đón nhận nồng nhiệt vào thời điểm đó, nhưng nó cũng không có được sự xuất hiện quá thành công trên các bảng xếp hạng. Điều này càng gây ấn tượng với số lượt phát trực tuyến nhận về. "All the Stars" cũng từng được đề cử cho Bài hát gốc hay nhất trong lễ trao giải Oscar.

9. A Thousand Years

Xếp ở vị trí tiếp theo là "A Thousand Years" của Christina Perri, bài hát xuất hiện trong The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1. Xét về lượt phát trực tuyến trên Spotify, ca khúc đã thu về 1,40 tỷ lượt cho đến nay kể từ năm 2011. Tương tự như "All the Stars", thời gian của bài hát này trên các bảng xếp hạng không có gì đáng chú ý, nhưng lại nhận về số lượt nghe "khủng".

8. Love Me Like You Do

"Love Me Like You Do" của Ellie Goulding là bài hát đầu tiên trong số ít bài hát trong loạt phim "50 sắc thái" xuất hiện trong top 10 bài hát phim được phát trực tuyến nhiều nhất. Bài hát này đã được phát trực tuyến 1,42 tỷ lần trên Spotify . Bài hát cũng được đề cử cho hai giải Grammy và Quả cầu vàng.

7. Don't Wanna Live Forever

Nối tiếp "Love Me Like You Do" trong loạt phim "50 sắc thái" gọi tên "I Don't Wanna Live Forever" của Taylor Swift và Zayn. Ca khúc được phát hành vào năm 2017 và cho đến nay đã thu về 1,45 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify. Ca khúc này từng được đề cử giải Grammy. Điều thú vị, "I Don't Wanna Live Forever" cũng là bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất của Taylor Swift trên nền tảng Spotify.

6. Earned It

Ca khúc thứ 3 và cũng là cuối cùng của loạt phim "50 sắc thái" lọt top 10 ca khúc phim được phát trực tuyến nhiều nhất là "Earned It" của The Weeknd, với 1,46 tỷ lượt nghe. "Earned It" được phát hành trong album Beauty Behind the Madness của The Weeknd vào năm 2015. "Earned It" xuất hiện ở phần cuối của loạt phim, kết thúc phim bằng một bài hát hấp dẫn thích hợp.

5. Can't Stop the Feeling

Từ loạt phim "50 sắc thái" dành cho người lớn cho đến phim hoạt hình dành cho trẻ em, Trolls , giờ đây chúng ta đã có "Can't Stop the Feeling" của Justin Timberlake. Con số âm nhạc này đứng ở vị trí nửa chừng trong top 10 ca khúc phim được phát trực tuyến nhiều nhất, với 1,58 tỷ lượt phát. "Can't Stop the Feeling" có ưu điểm là phim dành cho trẻ em cũng như hấp dẫn người lớn nên có lượng khán giả rộng rãi.

4. See You Again

Tiếp theo là "See You Again" của Wiz Khalifa và Charlie Puth, được viết cho Fast & Furious 7 . Với 1,66 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify, đây không chỉ là một trong những bài hát trong phim được phát trực tuyến nhiều nhất mọi thời đại mà còn là một trong những bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất nói chung. Bài hát ra đời nhằm mục đích tưởng nhớ cố diễn viên Fast and Furious - Paul Walker.

Bản hit đình đám này đã có 12 tuần đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và lập nhiều kỷ lục phát trực tuyến cũng như giành được ba đề cử Grammy.

3. Lose Yourself

"Lose Yourself" của Eminem là bài hát lâu đời nhất lọt vào danh sách này, được phát hành vào năm 2002. Trải qua nhiều năm tồn tại ấn tượng, nó đã tích lũy được 1,87 tỷ lượt phát trực tuyến. Eminem đã viết bài hát cho bộ phim "8 Mile", trong phim anh đóng vai B-Rabbit.

Lời bài hát bao hàm phần lớn cốt truyện của bộ phim, giải thích câu chuyện của B-Rabbit và những cuộc đấu tranh khác nhau. "Lose Yourself" đã đạt được thành công đáng kể về mặt thương mại và phê bình, với hai lần đoạt giải Grammy và một lần giành giải Oscar cho Bài hát gốc hay nhất.

2. Shallow

Bài hát phim được phát trực tuyến nhiều thứ hai trên Spotify là "Shallow" của Lady Gaga và Bradley Cooper, từ vở nhạc kịch A Star is Born. Bài hát là một bản nhạc ballad mang âm hưởng của rock, country và folk-pop mang nội dung là những lời đối thoại giữa hai nhân vật, cuối cùng cao trào là đoạn điệp khúc với giọng hát đầy nội lực của Gaga. Với 2,19 tỷ lượt phát trực tuyến đáng kinh ngạc, "Shallow" đã giành được cả giải Grammy và giải Oscar.

1. Sunflower

Đứng ở vị trí số một là "Sunflower" của Post Malone và Swae Lee. Sau khi kiếm được con số khổng lồ 2,88 tỷ lượt phát trực tuyến, nó đã trở thành bài hát điện ảnh được phát trực tuyến nhiều nhất mọi thời đại và là bài hát được phát trực tuyến nhiều thứ năm nói chung. Bài hát này xuất hiện trong Spider-Man: Into the Spider-Verse , và được Spring Aspers, người đứng đầu bộ phận âm nhạc của Sony, mô tả là "một bài quốc ca chân thành".

Sau khi ra mắt, "Sunflower" đứng đầu nhiều BXH trên thế giới. Riêng trên Billboard, nó đứng đầu Hot R&B/Hip-hop Songs, Rhythmic và Hot 100. Bản thân bộ phim Spider-Man: Into The Spider-Verse cũng thành công lớn với doanh thu hơn 300 triệu USD, và đoạt giải phim truyện hoạt hình hay nhất tại giải Quả cầu vàng và giải Bình chọn của các nhà phê bình năm 2019.