Trấn Thành bất ngờ bị phái đẹp chê “mập là do khẩu nghiệp“

Tập 11 chương trình “Giọng ca bí ẩn” mùa 2 tiếp tục lên sóng vào ngày 7/10 trên kênh HTV7 với 5 khách mời: ca sĩ Mỹ Huyền, diễn viên Hạnh Thúy, diễn viên hài Tiết Cương, diễn viên Kha Ly cùng Thanh Duy. Tuần này, không chỉ có Hari Won, Hạnh Thúy thẳng thắn nói Trấn Thành mập là do “khẩu nghiệp”. Bên cạnh đó, Tiết Cương lộ nguyên nhân ế dù đã qua độ tuổi 46.

Các khách mời tham gia chương trình "Giọng ca bí ẩn"

Với khả năng tạo tiếng cười bất tận đến từ 5 khách mời, khán giả tiếp tục có những giây phút giải trí cao khi thưởng thức “Giọng ca bí ẩn”. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề nhưng tuần này MC Trấn Thành liên tục bị khách mời “dìm hàng”. Bên cạnh đó, Hari Won tiếp tục “đá xoáy” chồng mình khi bắt được tín hiệu từ đồng minh.

Vừa “chào sân”, diễn viên hài Tiết Cương khiến khán giả một phen hoảng hồn khi tiết lộ: "Hôm nay diện bộ đồ đi ra đường người ta tưởng mình là Sơn Tùng M-TP”. Chưa kịp định hình, Tiết Cương liền hỏi Trấn Thành: ”Em thấy giống không?” và nhận được câu trả lời phũ phàng: ”Em thấy anh giống sơn tường hơn” khiến khán giả bật cười.

Khác với Tiết Cương, diễn viên Hạnh Thúy nhận được cơn mưa lời khen từ Trấn Thành từ vai trò diễn viên, đạo diễn và đặc biệt hơn chính Hạnh Thúy cũng tự nhận mình có đủ khả năng âm nhạc để đến với chương trình tuần này. Diễn viên Hạnh Thúy chia sẻ mình có 1 khả năng âm nhạc "siêu phàm" mà không ai biết: "Hồi xưa đi học tất cả bạn bè đều hâm mộ khi cả lớp chỉ có mình Hạnh Thúy thi hát được 9 điểm thôi… còn các bạn còn lại 10 hết”. Câu nói gây hoang mang cho Trấn Thành và Hari Won ngay từ giây phút đầu tiên.

Bên cạnh đó, cặp đôi Kha Ly – Thanh Duy diện thời trang như học sinh cấp 3 tới trường quay khiến nhiều người bất ngờ. Đặc biệt hơn, ca sĩ Mỹ Huyền lần đầu tham gia gameshow tại Việt Nam và tỏ thái độ e dè khi đứng gần 4 nhà đầu tư quá nhanh nhạy.

Tuần này, không chỉ có Hari Won mà Hạnh Thúy cũng liên tục “dìm” Trấn Thành vì phát tướng. Diễn viên Hạnh Thúy thẳng thừng chia sẻ: "Mình ốm, body đẹp là do trời do còn Trấn Thành mập là do khẩu nghiệp”. Câu nói của Hạnh Thúy ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng nồng thiệt đến từ Hari Won: "Em thấy đúng hoàn toàn luôn đó”.

Trấn Thành bị bà xã Hari Won chê mập

Không chỉ có Trấn Thành, diễn viên Tiết Cương cũng lọt vào tầm ngắm của chị em phụ nữ khi liên tục tung ra số tiền đầu tư “choáng ngợp”. Ở 2 vòng chơi đầu tiên, Tiêt Cương liên tục đưa ra mức đầu tư dưới 100 triệu để tuyển chọn “gà chiến” trong khi tất cả 4 nhà đầu tư còn lại đều đưa ra mức đầu tư cao chót vót. Không còn quá xa lạ với Tiết Cương, diễn viên Hạnh Thúy tiết lộ nguyên nhân mà Tiết Cương ế cho đến tận bây giờ là vì “keo kiệt”.

Diễn viên Tiết Cương ở mỗi lần hụt mất “gà chiến” cũng thẳng thắn chia sẻ: "Tôi cũng thấy tiếc thật nhưng giữ lại được tiền là tôi thấy vui rồi”. Ngay lập tức, Hari Won cũng thắc mắc: "Chắc là chương trình xếp anh Tiết Cương vào chương trình để làm rối đội hình đây”. Bên cạnh sự hài hước và những màn “chặt chém” nhau giữa các nghệ sĩ khách mời, khán giả sẽ tiếp tục được đắm chìm vào không gian âm nhạc đặc sắc với nhiều thể loại khác nhau./.