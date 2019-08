Việt Nam bội thu giải tại cuộc thi Violin và hòa tấu thính phòng

Sau hơn 1 tuần tổ chức, tối 11/8, cuộc thi Âm nhạc quốc tế Violin và Hòa tấu Thính phòng Việt Nam 2019 đã diễn ra buổi công bố và trao giải thưởng tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Bảng Violin, hai giải Grand Prix được trao Ruslan Turuntayev (Kazakhstan) và Park Gang Hyeon (Hàn Quốc). Giải Nhất thuộc về Jiang Zhenyi (Trung Quốc); thí sinh Hong Hyeon (Hàn Quốc) đoạt giải Nhì. Hai giải Ba đến từ Hoàng Hồ Khánh Vân (Việt Nam) và Peter Fedotov (Nga).

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và nghệ sĩ Bùi Công Duy trao hai giải Grand Prix bảng Violin cho Ruslan Turuntayev (Kazakhstan) và Park Gang Hyeon (Hàn Quốc).

Bảng hòa tấu thính phòng dành cho đàn dây và piano không có giải Nhất, giải Nhì được trao cho nhóm Amici Quartet (Việt Nam) và hai giải Grand Prix được trao cho hai nhóm: Comme Toi Piano Duo (Hàn Quốc ) và nhóm Ulysses Quartet & Trung (Canada, Ba Lan, Mỹ và Việt Nam).

Giải “Nhóm hòa tấu thính phòng Việt Nam xuất sắc nhất’’ thuộc về nhóm Amici Quartet (Việt Nam); giải “Nhóm hòa tấu triển vọng nhất’’ trao cho nhóm L' Espoir Trio (Việt Nam); giải “Nhóm hòa tấu được khán giả yêu thích nhất’’ thuộc về nhóm Comme Toi Piano Duo (Hàn Quốc); giải “Nghệ sĩ Violin Việt Nam xuất sắc nhất’’ bảng Hòa tấu thính phòng được trao cho nghệ sĩ Violin Nguyễn Thiện Minh (Việt Nam).

Giải ”Nghệ sĩ Violin trẻ triển vọng nhất’’ trong bảng hoà tấu thính phòng trao cho thí sinh Phạm Đình Minh; Giải “Nhóm hòa tấu Việt Nam trẻ tuổi nhất” thuộc về nhóm Duo Duochtt (Việt Nam).

Giải “Nhóm song tấu xuất sắc nhất” trao cho Comme Toi Piano Duo (Hàn Quốc). Giải thưởng phụ bảng Violin thí sinh Feodor Ludovig từ Nga đã đoạt giải “Thí sinh chơi bản Bài ca chim ưng hay nhất”.

Hai giải "Ngôi sao hy vọng” của Hội nhạc sĩ Việt Nam trao tặng Kyung Ah Oh (Hàn Quốc - Mỹ) và Kanon Aoki (Nhật Bản). Hoàng Hồ Khánh Vân nhận giải “Thí sinh Violin Việt Nam xuất sắc nhất’’; giải “Thí sinh Violin trẻ tuổi nhất” thuộc về Jiang Zhenyi (Trung Quốc); giải “Thí sinh Violin chơi bản Sonate của Mozart hay nhất” cho thí sinh Park Gang Hyeon (Hàn Quốc).

Hai giải thưởng "Nghệ sĩ đệm piano xuất sắc bảng thi Violin" trao tặng cho nghệ sĩ Anastasia Markina (Nga) và Trần Thái Linh (Việt Nam). Cũng trong đêm trao giải, các thí sinh đoạt giải cao đã có màn trưng trổ tài năng, đó là Park Gang Hyeon với bản W. Mozart - Sonata in E minor K304 (violin và piano), nhóm Duo Comme Toi với A. Rosenblatt - Carmen Fantasy for two Pianos hay nghệ sĩ Feodor Ludovig với tác phẩm nổi tiếng “Bài ca chim ưng” của tác giả Đàm Linh.

Đặc biệt màn độc tấu Violin của Park Gang Hyeon (Hàn Quốc) với Concerto opus. 77 (chương 3) nhận được sự cổ vũ nhiệt tình…

Nhận xét về cuộc thi, NSƯT Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Phó BTC cuộc thi kiêm Chủ tịch Hội đồng giám khảo, cho biết: "Tham dự cuộc thi lần này, 63 thí sinh đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ đã thể hiện những tiết mục trình diễn mang tính chuyên nghiệp cao, tạo được những ấn tượng mạnh mẽ tới khán thính giả. Trong đó, thí sinh Việt Nam chiếm 1/3 trên tổng số, tuy chưa áp đảo nhưng đây cũng là một tín hiệu đáng mừng".

NSƯT Bùi Công Duy cho biết thêm, Hội đồng giám khảo đều khẳng định chất lượng thí sinh của cuộc thi đạt ở mức cao, đồng đều và hấp dẫn. Nhiều tiết mục dự thi của các thí sinh đã được thể hiện như một nghệ sĩ thực thụ có tầm cỡ. Cuộc thi âm nhạc quốc tế Violin và hòa tấu Thính phòng đã thực sự giúp ích cho các tài năng trẻ trong nước và thế giới có cơ hội học hỏi, phấn đấu vươn lên và hội nhập./.