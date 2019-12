Võ Thiện Thanh, Đỗ Bảo bất ngờ xuất hiện trong show Hoàng Quyên

Tối 1/12 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), nữ ca sĩ Hoàng Quyên đã có liveshow thứ 2 trong sự nghiệp với tên gọi "Sóng hấp dẫn". Trước khi đêm nhạc diễn ra, ekip thông báo chương trình đã cháy vé. Đây là điều khá mừng với một nữ ca sĩ trẻ, không chạy theo dòng nhạc thị trường.

Thời điểm diễn ra đêm nhạc cũng trùng thời gian với trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia trong khuôn khổ SEA Games 30 nhưng khán phòng Nhà hát Lớn vẫn chật kín. Khán giả đến để nghe Quyên hát một album đã phát hành cách đây 2 năm, để nghe Quyên tâm sự về con đường âm nhạc của mình, để thấy sự trưởng thành của Quyên.





Trong đêm nhạc kéo dài vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ, Quyên hát 19 bài một mình mà không có bất kỳ ca sĩ khách mời nào. Tự Quyên làm người dẫn chuyện, giới thiệu bài hát và làm nhiệm vụ cầu nối giữa khán với thế giới âm nhạc của mình.

Nữ ca sĩ "tung tẩy" trên một sân khấu tối giản với màn hình LED chạy visual art chiếm toàn bộ phía sau, quá nửa không gian là dành cho ban nhạc. Âm nhạc của chương trình dưới bàn tay chỉ đạo của nhạc sĩ Thanh Phương cũng đơn giản để làm nổi bật giọng hát Quyên.



Sau 2 năm, khán giả lần đầu tiên được nghe Quyên hát live những ca khúc trong album "Sóng hấp dẫn" như "Anh thợ ảnh", "Mơ sóng", "Nghịch lý", "Bùa yêu", "Mây trắng giữa trời", "Nói yêu em hôm nay". Xen kẽ và trải dài trong cả chương trình là những sáng tác nổi tiếng của Võ Thiện Thanh, Đỗ Bảo mà cô rất yêu thích như "Đôi giày lười", "Buổi sáng ở Ciao", "Giấc mơ mùa hè", "Thời gian để yêu"...

Giọng hát của Quyên vẫn vậy, vẫn trầm, khàn, cảm xúc, tinh tế và đầy nội lực phát ra từ một con người bé nhỏ. Ở những bài hát đầu tiên, khán giả phải trầm trồ vì Quyên hát như "nuốt đĩa". Sau khi sinh con, dường như giọng hát của nữ ca sĩ có gì đó mềm mại hơn. Ở con người Quyên toát lên sự đằm thắm, mơ mộng, yên bình đầy hạnh phúc.



Có lẽ vì vậy mà nghe Quyên hát, khán giả không còn cảm thấy nặng nề khi nghe chất giọng trầm khàn liên tục của cô trong thời gian dài. Thay vào đó, có những lúc khán giả có thể nhắm mắt và nghe cô thủ thỉ tâm tình câu chuyện của mình.



Đêm nhạc không có quá nhiều cao trào. Quyên và nhạc sĩ Thanh Phương đẩy cảm xúc của liveshow bằng âm nhạc. Lúc thì nhẹ nhàng với ballad, khi thì tung hứng với chút jazz, lúc mạnh mẽ với chút rock. Nếu để so sánh, đêm nhạc thật sự đúng như tên gọi, giống như làn sóng nhẹ nhàng, liên tiếp nhưng lại đủ hấp dẫn để níu kéo người nghe.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, Đỗ Bảo đến ủng hộ Hoàng Quyên.

Sự xuất hiện của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, Đỗ Bảo cũng khiến khán giả phải bất ngờ. Không chỉ đến để chia sẻ với Hoàng Quyên, cả hai nhạc sĩ còn tự mình đệm đàn cho cô hát "Như là cơn mưa tới". Đây là điều rất hiếm hoi mà khán giả được tận mắt chứng kiến trong một đêm nhạc.

Ở phần 3 của chương trình, Hoàng Quyên thể hiện thêm một số ca khúc tiếng Anh như "The winner takes it all", "Try it on my own" như một món quà để gửi tặng đến 2 nhạc công nước ngoài chơi trống gỗ và saxophone đã đến tham gia đêm nhạc.

Phải hát liên tục 19 bài, không có thời gian nghỉ, lại có nhiều bài được đánh giá là khó hát, giọng Quyên đôi khi bị đuối, những nốt cao bị vỡ. Ở những bài hát với giai điệu nhanh, dồn dập như "Buổi sáng ở Ciao", "Ngày của tôi"... nữ ca sĩ có phần bị lép vế so với dàn nhạc.

Song, nhìn một cách tổng thể, Hoàng Quyên đã có một đêm nhạc thành công. So với đêm nhạc đầu đời "Rét đầu mùa" cách đây 4 năm (tháng 11/2015), Quyên trưởng thành hơn, kiểm soát sân khấu tốt hơn và thoải mái tung tẩy để tìm những điểm thăng hoa cho riêng mình dù cho đôi lúc có cảm giác, Quyên vẫn chưa bung được hết toàn bộ sức lực.

Với khán giả, đa phần đều hài lòng khi được nghe sự khác biệt của "Sóng hấp dẫn" từ đĩa lên sân khấu lớn.

Hoàng Quyên chia sẻ thêm, đêm nhạc là thước đo đời sống của một đĩa nhạc sau 2 năm phát hành. Với những sản phẩm của mình, cô luôn mong có đời sống dài lâu. Sau liveshow "Sóng hấp dẫn" vào tối 1/12, nữ ca sĩ sẽ lắng nghe ý kiến từ khán giả và có thể sẽ thực hiện một đêm nhạc tương tự nếu khán giả yêu thích và ủng hộ./.