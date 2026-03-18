Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng được công nhận là điểm du lịch của Bắc Ninh

Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng được thành lập tháng 12/2017, là đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trực thuộc UBND tỉnh, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh.

Toàn cảnh không gian trong khu vực Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng

Bảo tàng có chức năng nghiên cứu khoa học, khai quật khảo cổ học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và phát huy giá trị tài liệu, hiện vật; đồng thời tổ chức các hoạt động đào tạo, tư vấn, giám định, thẩm định và khai thác dịch vụ thuộc phạm vi hoạt động bảo tàng.

Trải qua hơn 20 năm dày công sưu tầm, ông Nguyễn Thế Hồng - người sáng lập bảo tàng - đã dành nhiều tâm huyết, công sức và nguồn lực để tìm kiếm, sưu tập cổ vật tại nhiều địa phương trong và ngoài nước.

Đến nay, bộ sưu tập của bảo tàng đã có gần 3.000 hiện vật đặc sắc gồm đồ đồng, đồ gốm thuộc các nền văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh, Champa có niên đại hàng nghìn năm, cùng nhiều hiện vật đồ đồng, đồ gốm, đồ sứ, tiền cổ, ngọc, đồ gỗ sơn son thếp vàng của các triều đại phong kiến Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản.

Ấn vàng Hoàng đế chi bảo của vua Minh Mạng

Đặc biệt, Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng còn lưu giữ Ấn vàng Hoàng đế chi bảo của vua Minh Mạng là chiếc ấn quan trọng bậc nhất triều Nguyễn từng được sử dụng trong các sự kiện trọng đại của triều đình.

Ấn vàng cao 10,4 cm, nặng 10,78 kg, mặt hình vuông, kích thước 13,8 x 13,7 cm do Hoàng đế Minh Mạng ra lệnh chế tác vào năm Minh Mệnh thứ tư (1823).

Bên cạnh đó, Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng cũng lưu giữ Thạp đồng Đông Sơn có niên đại khoảng 2.300 năm, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia ngày 30/1/2023.

Bảo vật quốc gia Thạp đồng văn hóa Đông Sơn là sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn

Đây là hiện vật độc bản, còn nguyên vẹn cả nắp và thân, đặc biệt với băng hoa văn động vật chạy ngược chiều kim đồng hồ là chi tiết hiếm gặp trong số hàng trăm chiếc thạp đồng đã được phát hiện tại Việt Nam.