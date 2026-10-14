Bến phà II Long Đại đón nhận Bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam

Bến phà II Long Đại từng là trọng điểm giao thông chiến lược trên tuyến vận tải Trường Sơn, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam. Tháng 9/1972, trong những trận đánh phá ác liệt của không quân Mỹ, 16 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội C130-D2-F571, Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn đã anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị.

Sự hy sinh của các anh, các chị là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của tuổi trẻ Việt Nam. Di tích là nơi tưởng niệm những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời là địa chỉ đỏ có ý nghĩa trong giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Biểu tượng 16 bông lúa tại di tích Bến phà II Long Đại là điểm nhấn của công trình tưởng niệm

Di tích Bến phà II Long Đại được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhân di tích lịch sử quốc gia. Đặc biệt, biểu tượng bó lúa với 16 bông lúa tại di tích mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tượng trưng cho 16 thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh.

Việc đón nhận Bằng tôn vinh giá trị nội dung Kỷ lục Việt Nam góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn của Bến phà II Long Đại. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích; đồng thời thúc đẩy kết nối các địa chỉ đỏ, phát triển hoạt động tham quan, học tập, trải nghiệm về nguồn gắn với du lịch văn hóa, lịch sử theo hướng bền vững.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (trái) nhận Bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam đối với Di tích lịch sử quốc gia “Bến phà II Long Đại - Nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong

Sự kiện cũng tôn vinh công lao các gia đình có công với cách mạng và ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Trị trong gìn giữ, phát huy giá trị các di tích cách mạng. Đây là để giới thiệu đến công chúng về một Di tích lịch sử là nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; là “địa chỉ đỏ” để tri ân các Anh hùng liệt sĩ của thế hệ hôm nay và mai sau.