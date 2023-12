Bộ Văn hóa thông tin về việc xét tặng danh hiệu NSND của NSƯT Đỗ Kỷ

VOV.VN - Ngày 1/12, NSƯT Đỗ Kỷ nhận được công văn thứ 2 của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL) thông tin đính chính lý do ông bị trượt NSND không phải có ý kiến của Bộ Công an mà tạm để lại do có đơn thư.