Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp lễ 30/4

Theo đó, tỉnh Cà Mau dự kiến sẽ tổ chức Lễ công bố thành lập Bảo tàng Lúa nước tại phường Bạc Liêu và xây dựng biểu tượng tôn vinh nghề trồng lúa nước tại xã Vĩnh Lợi; Khởi công cầu Nguyễn Đình Chiểu kết nối Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau với tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Công trình nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối các khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Khởi công dự án xây dựng Hải đội dân quân thường trực tỉnh Cà Mau với tổng mức đầu tư khoảng 394 tỷ đồng. Công trình thực hiện theo “Đề án số 10609/ĐA-BQP ngày 24/9/2025 của Bộ Quốc phòng về xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”, đồng thời, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân trong tình hình mới; Khánh thành Dự án Xây dựng nâng cấp, cải tạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư khoảng 69 tỷ đồng. Công trình nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho các đối tượng bảo trợ xã hội; góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng công tác trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau cũng sẽ Tổ chức Tuần lễ Khoa học, công nghệ - Văn hóa, du lịch và Cuộc thi Gạo ngon Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ I, năm 2026 ; Hội nghị xúc tiến đầu tư; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946); Tổ chức các đoàn viếng, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; Đền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai (phường An Xuyên); Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (xã Hòa Bình) và Đền thờ Bác Hồ (xã Châu Thới).

Đặc biệt, tỉnh sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm thấp (số lượng 120 giàn) chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào lúc 20h ngày 30/4 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên).

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Đen cho biết, dịp này các Sở, ngành, xã, phường trong tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đặc biệt là hoạt động tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ: “Trừ 5 điểm mà tỉnh đã tổ chức rồi, thì còn lại tất cả các nghĩa trang, đền thờ, các khu di tích, các nhà bia ghi danh liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, các xã sẽ tổ chức viếng và dâng hương vào dịp lễ 30/4 và 1/5 này. Thời gian, địa điểm, thành phần thì do các xã tổ chức”.