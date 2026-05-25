VOV.VN - Có một thực tế không thể phủ nhận, đó là cây cà phê đầu tiên trồng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc được mang đến từ Việt Nam. Tuy nhiên, ngày nay, nếu như cà phê Robusta là niềm tự hào của vùng Tây Nguyên, thì cà phê Arabica mới là giống cây trồng chính ở tỉnh Vân Nam. Tỉnh này đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp cà phê, mở ra các cơ hội hợp tác với Việt Nam. Phóng sự của Bích Thuận, phóng viên Đài TNVN thường trú tại Trung Quốc.