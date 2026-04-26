Cần Thơ: Giao lưu đờn ca tài tử “Tri âm hội ngộ”

Với chủ đề “Tri âm hội ngộ”, chương trình có sự tham gia của các ban Đờn ca tài tử đến từ Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh An Giang, tỉnh Cà Mau, tỉnh Tây Ninh và TP. Cần Thơ.

Chương trình Giao lưu Đờn ca tài tử Nam bộ nhằm tạo điều kiện cho nghệ nhân giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm

Tiết mục tham dự của tài tử trẻ Cà Mau góp phần lan toả việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Các tài tử đờn, tài tử ca, nghệ nhân ưu tú đến từ nhiều địa phương đã cùng hòa điệu, mang đến không gian nghệ thuật đậm chất Nam Bộ, phục vụ đông đảo khán giả. Chương trình giới thiệu nhiều tiết mục đặc sắc như ca ra bộ theo điệu cổ bản, liên nam, long ngâm, ca cảnh, vọng cổ…

Xuyên suốt dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội bánh dân gian Nam bộ sẽ là các hoạt động giao lưu văn hoá - nghệ thuật với nhiều chủ đề, thể loại khác nhau

Anh Trần Hoàng Phúc, du khách đến từ tỉnh Cà Mau, chia sẻ rằng anh rất vui khi được tham dự chương trình. Theo anh, những giai điệu trong đêm diễn như lớp trầm tích văn hóa, góp phần bồi đắp tình yêu đối với vùng đất và con người miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là tình cảm dành cho âm điệu ngũ cung và 20 bài bản tổ đặc trưng của đờn ca tài tử.

Chương trình giao lưu Đờn ca tài tử Nam Bộ không chỉ tạo cơ hội để các nghệ nhân giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, mà còn góp phần quảng bá loại hình nghệ thuật đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đến với người dân và du khách trong và ngoài nước.

Theo kế hoạch, tối 26/4, chương trình giao lưu nghệ thuật dân ca Nam Bộ, hò, vè sẽ tiếp tục diễn ra tại sân khấu này, mang đến thêm nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho công chúng trong dịp lễ.