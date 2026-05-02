Chiêm ngưỡng "đại tiệc" ánh sáng mừng Đồng Nai lên thành phố
VOV.VN - Tối 2/5, tại sân vận động Bình Phước, phường Bình Phước (trước đây thuộc tỉnh Bình Phước), TP. Đồng Nai, Câu lạc bộ Bóng đá Trường Tươi đã tổ chức màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng, chào mừng cột mốc lịch sử khi Đồng Nai chính thức lên thành phố.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất của chương trình là màn trình diễn 400 thiết bị bay không người lái (drone). Trong vòng 15 phút, bầu trời đêm đã được thắp sáng bởi gần 20 tạo hình ấn tượng như: Cờ Tổ quốc – Cờ Đảng; Bản đồ Việt Nam; Bản đồ thành phố Đồng Nai; Các công trình trọng điểm như cảng hàng không quốc tế Long Thành, đô thị ven sông, hệ thống cao tốc và các khu công nghiệp hiện đại.
Bên cạnh đó, hình ảnh chim hạc bay cao cùng các biểu tượng thể thao như bóng đá, bóng chuyền và hình ảnh chú nai vàng- đặc trưng của vùng đất Đồng Nai cũng khiến người xem vô cùng thích thú.
Việc kết hợp giữa công nghệ drone và nghệ thuật không chỉ đơn thuần là một hoạt động chào mừng, mà còn thể hiện sự đồng hành, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của thành phố. Đây là lời cam kết cùng chung tay xây dựng một thành phố Đồng Nai đổi mới, hiện đại và khát vọng vươn xa.
Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện, Câu lạc bộ Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai đã trao tặng khoảng 5.000 chiếc áo cổ động viên phiên bản giới hạn. Với dòng chữ “Thành phố Đồng Nai”, chiếc áo không chỉ là một món quà mà còn là kỷ vật lưu giữ khoảnh khắc lịch sử.
Ban tổ chức mong muốn mỗi người dân khi khoác lên mình chiếc áo này đều cảm nhận được niềm tự hào, sự gắn kết và khẳng định mình là một phần không thể thiếu trong hành trình vươn mình mạnh mẽ của địa phương.