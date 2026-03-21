Tại Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã chính thức phát động, kêu gọi cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam thực thi và lan tỏa Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới; góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam liêm chính - sáng tạo - trách nhiệm - hội nhập, đóng góp vào mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh: "Đề nghị các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương không ngừng xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thúc đẩy lan tỏa giá trị văn hóa, đạo đức kinh doanh qua từng chính sách. Các hiệp hội doanh nghiệp cần phát huy vai trò dẫn dắt, tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu. Mỗi doanh nghiệp phải trở thành trung tâm lan tỏa giá trị văn hóa tích cực, thực hành 28 chữ vàng văn hóa kinh doanh Việt Nam. Mỗi doanh nhân hãy trở thành một đại sứ văn hóa kinh doanh Việt Nam".

Theo ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, với thông điệp "Chính phủ kiến tạo – Doanh nghiệp hành động – Văn hóa dẫn dắt", Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới mang triết lý nền tảng: "Doanh nghiệp tồn tại và phát triển vì hạnh phúc của con người, vì sự thịnh vượng của đất nước và vì tương lai của các thế hệ mai sau". Bộ giá trị với hệ thống 12 giá trị cốt lõi, được kỳ vọng trở thành nền tảng hình thành chuẩn mực của doanh nghiệp Việt Nam, góp phần đưa kinh tế đất nước phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.

Phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2026

Phát biểu tại diễn đàn, bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết trong kỷ nguyên hội nhập, văn hóa kinh doanh đã trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi. Sự thành bại của một thương hiệu không chỉ phụ thuộc vào công nghệ hay nguồn vốn, mà sâu xa hơn là ở tính chính trực, sự minh bạch và bản sắc văn hóa mà doanh nghiệp đó xây dựng và lan tỏa. Do đó, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đội ngũ doanh nhân với chuẩn mực đạo đức và văn hóa kinh doanh mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa kinh doanh quốc tế.

Các tọa đàm của Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2026 gồm 2 phiên: “Chính phủ kiến tạo - Hoàn thiện thể chế cho chuẩn mực kinh doanh mới” và “Doanh nghiệp hành động - Lan tỏa giá trị và nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam”. Qua đó khẳng định Nhà nước đóng vai trò kiến tạo thể chế và môi trường phát triển; doanh nghiệp là lực lượng trung tâm của tăng trưởng và đổi mới sáng tạo; văn hóa trở thành nền tảng giá trị dẫn dắt sự phát triển bền vững của nền kinh tế.