Cục Nghệ thuật biểu diễn lên tiếng về MV gây tranh cãi của Jun Phạm

Thứ Tư, 14:06, 15/04/2026
VOV.VN - Tại họp báo quý I của Bộ VHTTDL ngày 15/4, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã thông tin về hướng xử lý MV của ca sĩ Jun Phạm. Theo ông Trần Hướng Dương, vụ việc sẽ được giải quyết theo Nghị định 144, trong đó thẩm quyền trực tiếp thuộc về địa phương nhằm đảm bảo tính kỷ cương trong hoạt động văn hóa.

Tại họp báo thường kỳ quý I năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra sáng 15/4, vấn đề quản lý các sản phẩm âm nhạc gây tranh cãi trên không gian mạng và tình trạng lạm dụng kỹ thuật trong biểu diễn đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận. Lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã đưa ra những phản hồi cụ thể về quy trình xử lý cũng như những định hướng quản lý mới trong thời gian tới.

Liên quan đến những lùm xùm quanh MV "Truth or Dare" của ca sĩ Jun Phạm – sản phẩm âm nhạc bị dư luận phản ứng vì chứa đựng nhiều hình ảnh được cho là "gợi ẩn ý tình dục" và thiếu nhãn dán cảnh báo độ tuổi – ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, đã khẳng định rõ quan điểm về thẩm quyền giải quyết.

Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn

Trao đổi về nguyên tắc xử lý đối với các video trên mạng của nam ca sĩ này, ông Trần Hướng Dương nhấn mạnh rằng mọi việc đều được thực hiện nghiêm túc theo quy định tại Nghị định 144. Theo đó, thẩm quyền xử lý trực tiếp đã được giao cho các địa phương. Cụ thể, địa phương nào phát sinh vụ việc thì địa phương đó sẽ chịu trách nhiệm xử lý theo đúng thẩm quyền được phân cấp.

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng chia sẻ thẳng thắn về việc tiếp cận thông tin đối với các nghệ sĩ trẻ. Ông cho biết cá nhân mình không nắm rõ về ca sĩ Jun Phạm, tuy nhiên, qua trao đổi chặt chẽ với bộ phận chuyên môn, Cục khẳng định cơ sở thực hiện vẫn là các địa phương sẽ triển khai theo đúng quy định và thẩm quyền đã được giao phó để đảm bảo tính khách quan và kịp thời.

Trước đó, MV của Jun Phạm ra mắt vào tối 28/3 và nhanh chóng gây nên làn sóng tranh luận. Trong khi ê-kíp sản xuất khẳng định đây là một bước thử nghiệm mang tính nghệ thuật, cá tính và được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, thì nhiều khán giả lại bày tỏ sự lo ngại về tác động tiêu cực đối với người xem trẻ tuổi. Đến chiều 9/4, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã có phản hồi chính thức, chỉ ra rằng việc phân loại độ tuổi cho sản phẩm âm nhạc trên các nền tảng số hiện vẫn chưa có quy định dán nhãn cụ thể, dù các MV này đang chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác nhau từ an ninh mạng đến nghệ thuật biểu diễn.

Trước áp lực từ cơ quan quản lý và những phản ứng gay gắt từ cộng đồng, phía ca sĩ Jun Phạm đã có những bước đi cụ thể. Tối ngày 9/4, công ty quản lý của nam ca sĩ thông báo đã chủ động gỡ bỏ MV "Truth or Dare" khỏi các nền tảng trực tuyến. Đại diện đơn vị này lý giải rằng quyết định gỡ bỏ xuất phát từ mong muốn của chính Jun Phạm và ê-kíp trong việc mang đến một sản phẩm âm nhạc không chỉ đảm bảo tính sáng tạo nghệ thuật mà còn phải nhận được sự đồng thuận cũng như cảm xúc trọn vẹn từ công chúng.

Họp báo quý I của Bộ VHTTDL

Bên cạnh nội dung liên quan đến MV gây tranh cãi, vấn đề “hát nhép” trong biểu diễn cũng được đề cập tại họp báo. Theo ông Trần Hướng Dương, sau phản ánh của dư luận về tình trạng lạm dụng kỹ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản gửi các tỉnh, thành phố để chỉ đạo.

Văn bản này tập trung vào ba nội dung chính: nâng cao trách nhiệm quản lý của địa phương đối với hoạt động biểu diễn; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm; đồng thời đẩy mạnh phối hợp và định hướng thông tin. Các nội dung này được thể hiện rõ trong Công văn 745, nhằm nâng cao chất lượng biểu diễn và hạn chế các biểu hiện thiếu trung thực trên sân khấu.

Ông cũng lưu ý, trong chuyên môn không dùng khái niệm “hát nhép” mà gọi là “sử dụng âm thanh thay thế biểu diễn trực tiếp trên sân khấu”.

Trong thời gian tới, các cơ quan liên quan sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, bao gồm cả nghệ sĩ công lập và ngoài công lập, với sự tham gia của các hội chuyên ngành.

Yêu cầu chấm dứt việc lạm dụng “hát nhép” trên sân khấu

VOV.VN - Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố tăng cường kỷ cương, đảm bảo tính trung thực trong hoạt động biểu diễn, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc chấn chỉnh tình trạng “hát nhép”.

Hà Phương/VOV.VN
