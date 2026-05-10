Cuộc thi “Di sản trong mắt em”: Vinh danh những hoạ sĩ nhí tài năng

Chủ Nhật, 20:36, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cuộc thi “Di sản trong mắt em” tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã vinh danh nhiều họa sĩ nhí với các tác phẩm sáng tạo về di sản văn hóa Việt Nam. Hơn 400 bức tranh từ thiếu nhi trong và ngoài nước góp phần lan tỏa tình yêu di sản và ý thức gìn giữ giá trị truyền thống.

Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 400 tác phẩm hội họa với các chất liệu đa dạng như màu sáp, màu dạ, màu màu nước, phấn màu, acrylic, giấy màu... do thiếu nhi, thiếu niên từ 4 đến 15 tuổi trong và ngoài nước gửi về.

Với chủ đề “Di sản trong mắt em”, các tác phẩm thể hiện góc nhìn hồn nhiên, sáng tạo nhưng giàu cảm xúc của thế hệ trẻ đối với di sản Việt Nam. Thông qua hội họa, các em nhỏ đã tái hiện sinh động vẻ đẹp của văn hóa truyền thống, kiến trúc lịch sử, lễ hội dân gian, thiên nhiên và đời sống con người.

Đánh giá cao chất lượng các tác phẩm dự giải năm nay, ông Nguyễn Hoàng Minh, Giám đốc điều hành xưởng nghệ thuật Art Tree, thanh viên ban giám khảo cuộc thi cho biết: “Trong số những bức tranh dự giải có rất nhiều bức tranh nổi bật, cả về kỹ thuật, thể hiện đề tài, sự sáng tạo cũng như góc nhìn của các bạn về tính mới lạ trong việc tiếp cận di sản. Di sản thông qua những bức tranh không chỉ là những hiện vật cổ kính hoặc là những khối công trình kiến trúc nổi tiếng, rồidanh lam thắng cảnh mà nó còn là những di sản tinh thần, di sàn phi vật thể, thực hành văn hóa của rất nhiều cộng đồng ở các địa phương khác nhau. Kể cả những di sản trong đời sống bình dị hàng ngày của những người bình thường thôi, nhưng qua câu chuyện và cách kể của các em thì di sản hiện lên một cách rất đa dạng, và tính đa dạng trong di sản chính là một trong những điểm nổi bật nhất của cuộc thi năm nay”.

Mỗi tác phẩm là một câu chuyện riêng, phản ánh tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc cũng như sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với việc gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng thực hiện tác phẩm, bạn Bảo Lâm, lớp 6 trường THCS Trần Quý Cáp, thành phố Đà Nẵng xuất sắc đạt giải trong cuộc thi “Di sản trong mắt em” cho biết: “Tác phẩm của con tên “Vũ điệu di sản”. Con vẽ những thiếu nữ đang múa vũ điệu Chăm Pa và những kiến trúc đồ sộ phía sau. Nguồn cảm hứng của con đến từ hai di sản là thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An. Con muốn truyền tải thông điệp, di sản là niềm tự hào của quê hương, mỗi học sinh cần yêu quý và tự hào để di sản luôn toả sáng trong tương lai”.

Ban Tổ chức trao 7 giải thưởng chính thức cho các thí sinh xuất sắc, gồm Giải Kim Cương, Giải Vàng, Giải Bạc, Giải Dấu ấn Văn Miếu - Quốc Tử Giám (giải nhân kỷ niệm 950 năm Quốc Tử  Giám), Giải Sứ giả di sản, Giải Nhà sáng tạo Hồng Hà và Giải Họa sĩ Kết nối di sản - Top 3 tác phẩm được yêu thích nhất bình chọn bởi cộng đồng mạng. 

Theo chị Nguyễn Hồng Nhung, Phường Nghĩa Đô, Hà Nội, cuộc thi không chỉ khuyến khích các bạn nhỏ yêu thích hội hoạ mà còn là nguồn cảm hứng, giúp các con thêm yêu thêm hiểu di sản văn hoá của dân tộc: “Con đã được tìm hiểu di sản là những điều hiện hữu mà chính con vẫn thường đi qua, được nhìn thấy, như Văn Miếu Quốc tử giám hay những di tích khác khi con được đi du lịch, được trải nghiệm cùng với gia đình. Đặc biệt hơn nữa khi con tham gia chương trình này, con đã phát hiện được nhiều điều thú vị, con đã chạm tới những lịch sử của gia đình và rất tự hào khi con vẽ bức tranh thể hiện sự tôn vinh và tri ân đến ngày tổ, Tổng trấn Nguyễn Văn Thành, người có công lao trong việc xây dựng Khuê Văn Các”. 

Bên cạnh đó, ban tổ chức trưng bày 40 tác phẩm tiêu biểu tại Hồ Văn – Văn Miếu Quốc Tử Giám và Bảo tàng Hà Nội, mang đến cho công chúng cơ hội thưởng lãm những góc nhìn độc đáo về di sản Việt Nam qua lăng kính trẻ thơ. Cuộc thi “Di sản trong mắt em”, không chỉ là sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi mà còn góp phần lan tỏa tình yêu di sản, khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ hôm nay.

Một số hình ảnh tại buổi trưng bày:

Khán giả hào hứng tham quan và tìm hiểu góc nhìn di sản qua lăng kính các hoạ sỹ nhí
Cuộc thi "Di sản trong mắt em" đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn nhỏ yêu thích hội hoạ
Cuộc thi thu hút nhiều bạn nhỏ trong và ngoài nước tham gia
Một số tác phẩm xuất sắc được sáng tạo từ các hoạ sỹ còn rất nhỏ
Ban tổ chức công bố và vinh danh các tác phẩm đoạt giải ở nhiều hạng mục, trao 7 giải thưởng chính thức cho các thí sinh xuất sắc
Mỗi tác phẩm tiêu biểu đều thể hiện một câu chuyện riêng, liên quan đến giá trị văn hoá địa phương.
Các hoạ sĩ nhí xuất sắc được trao giải
Một số tác phẩm thể hiện văn hoá tín ngưỡng gắn liền với đời sống tâm linh của người dân Việt Nam
40 tác phẩm tiêu biểu nhất được trưng bày tại Hồ Văn - Văn Miếu Quốc tử giám
Thủy Tiên/VOV1
Tag: Di sản trong mắt em họa sĩ nhí thiếu nhi và di sản
