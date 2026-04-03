Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư hơn 240 năm trên đầm Thị Nại, tỉnh Gia Lai

Lễ hội Cầu ngư là nét sinh hoạt văn hóa truyền thống tiêu biểu của cư dân vùng đầm Thị Nại, thể hiện tín ngưỡng tôn thờ cá Ông – vị thần bảo hộ ngư dân. Thông qua lễ hội, người dân gửi gắm ước nguyện mưa thuận gió hòa, biển yên sóng lặng, đánh bắt thuận lợi, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lăng Ông Nam Hải tại thôn Bình Thái được xây dựng từ năm 1785. Hằng năm, nơi đây tổ chức hai dịp lễ chính là giỗ Cá Ông (mùng 5 tháng 9 Âm lịch) và Lễ Cầu ngư (ngày 16 tháng 2 Âm lịch). Trải qua hơn 240 năm, lễ hội đã trở thành sinh hoạt văn hóa tâm linh không thể thiếu, gắn bó mật thiết với đời sống của ngư dân địa phương.

Lễ hội năm nay được tổ chức trang trọng với đầy đủ các nghi thức truyền thống. Mở đầu là phần lễ theo nghi thức Nhà nước, tiếp đó là các nghi lễ dân gian như rước thần Nam Hải từ đầm về lăng, tế lễ kết hợp trình diễn hát Bá trạo – loại hình diễn xướng dân gian đặc trưng của cư dân vùng biển.

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú như hát múa Bá trạo tái hiện đời sống lao động của ngư dân qua các động tác chèo thuyền, kéo lưới. Bên cạnh đó là các trò chơi dân gian như kéo co, đập ấm, nhảy bao bố, bắt vịt… tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng. Đặc biệt, từ ngày 4 đến 6/4, chương trình biểu diễn hát Tuồng được tổ chức trong 3 đêm phục vụ nhân dân và du khách.

Lễ hội Cầu ngư đầm Thị Nại không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống mà còn là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người ven biển Gia Lai đến với du khách. Tỉnh Gia Lai cũng đang xây dựng hồ sơ đề nghị ghi danh Lễ hội Cầu ngư Bình Thái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhằm phục vụ phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới.