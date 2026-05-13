Đạo diễn "Chúa tể những chiếc nhẫn" được vinh danh tại Liên hoan phim Cannes

Trong ngày khai mạc, đạo diễn Peter Jackson của loạt phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” nhận giải Cành cọ Vàng danh dự, ghi nhận những đóng góp trọn đời của ông cho điện ảnh thế giới.

Đạo diễn Peter Jackson (bên phải), người nhận giải Cành cọ vàng danh dự tại lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes - Ảnh: Reuters/Yonhap

Trong bài phát biểu nhận giải, đạo diễn Peter Jackson 64 tuổi nhớ lại việc ông từng mang 1 đoạn phim, của phần đầu tiên trong loạt phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” đến Cannes cách đây 25 năm, nhằm thuyết phục những người còn hoài nghi về quyết định quay cùng lúc cả 3 phần phim. Ông Peter Jackson mô tả đây là “một canh bạc rất lớn”.

Quyết định này đã mang lại thành công vang dội, khi loạt phim giành tổng cộng 17 giải Oscar và đạt doanh thu gần 3 tỷ USD trên toàn cầu. Tuy nhiên, đạo diễn Peter Jackson cho biết, ông chưa từng nghĩ sẽ nhận được giải Cành cọ Vàng vì các bộ phim của ông không thuộc phong cách nghệ thuật thường được vinh danh tại Liên hoan phim Cannes.