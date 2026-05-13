Đạo diễn "Chúa tể những chiếc nhẫn" được vinh danh tại Liên hoan phim Cannes

Thứ Tư, 07:26, 13/05/2026
VOV.VN - Liên hoan phim Cannes chính thức khai mạc vào tối qua (12/5) tại Pháp, với không khí được đánh giá trầm lắng hơn so với những năm trước khi thảm đỏ xuất hiện ít ngôi sao hạng A của Hollywood.

Trong ngày khai mạc, đạo diễn Peter Jackson của loạt phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” nhận giải Cành cọ Vàng danh dự, ghi nhận những đóng góp trọn đời của ông cho điện ảnh thế giới.

Đạo diễn Peter Jackson (bên phải), người nhận giải Cành cọ vàng danh dự tại lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes - Ảnh: Reuters/Yonhap

Trong bài phát biểu nhận giải, đạo diễn Peter Jackson 64 tuổi nhớ lại việc ông từng mang 1 đoạn phim, của phần đầu tiên trong loạt phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” đến Cannes cách đây 25 năm, nhằm thuyết phục những người còn hoài nghi về quyết định quay cùng lúc cả 3 phần phim. Ông Peter Jackson mô tả đây là “một canh bạc rất lớn”.

Quyết định này đã mang lại thành công vang dội, khi loạt phim giành tổng cộng 17 giải Oscar và đạt doanh thu gần 3 tỷ USD trên toàn cầu. Tuy nhiên, đạo diễn Peter Jackson cho biết, ông chưa từng nghĩ sẽ nhận được giải Cành cọ Vàng vì các bộ phim của ông không thuộc phong cách nghệ thuật thường được vinh danh tại Liên hoan phim Cannes.

Thiều Dương/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
Bế mạc Liên hoan phim Cannes: Giải Cành cọ vàng thuộc về phim "Chỉ là một tai nạn"
VOV.VN - Sau 11 ngày tranh tài, Liên hoan phim Can (Cannes) hôm qua (24/5) đã bế mạc. Cành cọ Vàng (Palme d'Or) - giải thưởng danh giá nhất của Liên hoan phim năm nay đã được trao cho bộ phim “Chỉ là một tai nạn” của đạo diễn người Iran Jafar Panahi.

Liên hoan phim Cannes 2025: Mùa giải chuyển giao của điện ảnh thế giới
VOV.VN - Liên hoan phim Cannes không chỉ là nơi hội tụ của những tên tuổi kỳ cựu, mà còn là sân khấu rực rỡ để thế hệ đạo diễn trẻ và làn sóng sáng tạo mới vươn mình khẳng định.

Rihanna bế bụng bầu lên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2025
VOV.VN - Trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2025, ca sĩ Rihanna xuất hiện ấn tượng trong bộ đầm bó màu xanh, khoe bụng bầu lớn khi đang mang thai con thứ ba.

